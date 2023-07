''Un choix logique'', Gobert comprend l'absence de Wembanyama à la Coupe du monde

Présent auprès des enfants de son camp d'entraînement, Rudy Gobert a profité du 14 juillet pour faire son retour à Saint-Quentin, sa ville d'origine. Il s'est notamment exprimé sur l'absence de Victor Wembanyama, qui ne jouera pas la Coupe du monde avec les Bleus.

À 19 ans, Victor Wembanyama a vécu un mois de folie. Sélectionné à la première place de la draft par les San Antonio Spurs, le joueur français a choisi de ne pas participer à la Coupe du monde avec l'équipe de France cet été. D'un joueur NBA à un autre, Rudy Gobert comprend la volonté de Victor Wembanyama de se concentrer sur sa future saison à San Antonio.

''Je comprends et respecte sa décision, a-t-il déclaré vendredi lors d'un événement à Saint-Quentin (Aisne). Victor a 19 ans. Il vient d'être drafté en NBA. Beaucoup de choses se passent. Il ne faut pas prendre de décisions dans la précipitation".

"Une campagne avec l'équipe de France, c'est l'opportunité de progresser sur certains aspects du jeu, mais aussi une charge physique et émotionnelle, a-t-il ajouté. Quand tu arrives d'une grosse saison en France et que tu as enchaîné avec la draft, tu dois te préparer physiquement. Surtout Victor, c'est vraiment là où il doit passer du temps. C'est un choix qui est logique pour moi".

Mis au repos par les Spurs

Victor Wembanyama, qui a disputé deux matchs de Summer League avec les Spurs, a directement été mis au repos, avant la reprise de la saison régulière. Le Français est désormais en vacances: ''Comme je ne participe pas à la Coupe du monde, nous avons deux ou trois mois formidables qui s'annoncent. Et ils vont changer ma vie. Je vais probablement disparaître des médias.''