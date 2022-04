Equipe de France: Fournier moins critique sur le choix de Batum et De Colo de zapper l'Euro

Evan Fournier n'a éludé aucun sujet ce mardi lors de son passage dans l'émission le Super Moscato Show sur RMC. L'arrière des Knicks en NBA et leader des Bleus a notamment abordé les absences de Nicolas Batum et Nando De Colo pour le prochain Euro. Une compétition où il rêve enfin de décrocher la médaille d'or.

Froissé de voir Nicolas Batum déclarer forfait pour l'Euro avant même de savoir s'il jouerait les play-offs en NBA, Evan Fournier a digéré la décision de son coéquipier de l'équipe de France. Invité exceptionnel du Super Moscato Show ce mardi, l'arrière des New York Knicks et des Bleus a compris le choix de l'ailier des Clippers ainsi que celui de Nando De Colo, lui aussi absent pour l'Euro du 1er au 18 septembre prochain.

"C’est une décision personnelle mais il n’y a jamais de bon été pour couper parce que c’est beau une compétition. Après, Nando (De Colo) et Nico (Batum) sont déjà champions d’Europe, a estimé Evan Fournier au micro de RMC. Donc forcément pour eux… Je ne dirais pas que c’est moins important mais la médaille ils l’ont déjà. Et puis mine de rien cela fait 33 ans pour Nico et 34 ans pour Nando. Cela commence à faire."

Fournier veut entendre la Marseillaise à l'Euro

Avec le sourire, Evan Fournier taquine gentiment ses deux partenaires des Bleus. Et comme il le rappelle volontiers, eux ont déjà remporté un titre. Contrairement à lui qui se contente des places d'honneur en sélection. Une médaille en or, voilà bien son objectif de l'année.

"[Quatre médailles avec les Bleus mais jamais en or, une obsession?] Oui ! Fort, fort fort! Chez les jeunes aussi j’ai fini vice-champion d’Europe donc je n’ai jamais eu de médaille d’or, a encore lâché l'arrière tricolore de 29 ans lors de son passage dans le Super Moscato Show ce mardi. [Le chat noir des Bleus ?] C’est ça, c’est moi (rires). Il faut peut-être que je dégage. Qui sait?"

Et Evan Fournier de relancer sur l’importance d’une médaille d’or par rapport à l’argent olympique décroché à Tokyo derrière les Etats-Unis en 2021: "Non (cela ne vaut pas une médaille d’or) car tu ne gagnes pas. Oui c’est une très belle médaille et c’est une belle compétition. Mais tu ne gagnes pas, tu n’es pas sur le sommet de la montagne, tu n’entends pas La Marseillaise, tu ne vas pas à l’Elysée."

Fournier tranche sur la possible absence de Gobert

Toujours en course dans les play-offs NBA avec le Jazz, Rudy Gobert n'a pas encore confirmé sa présence à l'Euro avec l'équipe de France. Interrogé sur cette nouvelle absence potentielle, Evan Fournier a rappelé que les Bleus disposaient d'un gros réservoir et qu'ils seraient bien obligés de s'adapter si le pivot déclarait forfait.

"On changerait de profil, on serait un peu moins défensif et il y aurait une moins grande présence qu’avec Rudy mais on a vraiment des atouts pour que l’on soit forts, a encore lancé le joueur des Knicks de New York. Il y a des vrais gars à l’intérieur derrière Rudy comme Moustapha Fall ou Vincent Poirier. Et puis on ne remplace pas un joueur par un joueur, c’est toujours un travail d’équipe. On a un très gros réservoir."

La France favorite à l'Euro? "Bah non, s’il manque la moitié de l’équipe"

Sur le papier, l'équipe de France dispose de nombreux talents pour lutter jusqu'au bout pour le titre pendant le prochain Euro. Mais selon Evan Fournier, les Bleus ne sont pas favoris pour autant. Surtout si certains leaders déclarent forfait avant le tournoi continental.

"Bah non, s’il manque la moitié de l’équipe non (la France n’est pas favorite de l’Euro), a conclu l'arrière français ce mardi sur RMC. Mais ce n’est pas plus mal. Parfois c’est bien aussi (de ne pas être favori)."