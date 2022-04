Euro Basket: "C'est quand même le capitaine", la pique de Fournier à Batum après son forfait avec les Bleus

Evan Fournier a regretté la décision de Nicolas Batum d'annoncer son forfait pour l'Euro de basket en septembre avant même la fin de la saison NBA. L'arrière de Knicks n'a pas compris un tel choix de la part du capitaine de l'équipe de France.

Onzième à l’Est avec les Knicks, Evan Fournier a raté de peu le play-in pour sa première saison NBA à New-York. Le Français de 29 ans se retrouve donc en vacances plus tôt que prévu et va pouvoir préparer le prochain Euro avec l’équipe de France (du 1er au 18 septembre). Interrogé par ce mercredi, l’arrière s’est confié sur son futur rôle chez les Bleus et en particulier après les forfaits de Nando de Colo et Nicolas Batum pour la compétition. Comme le sélectionneur Vincent Collet, c’est surtout le timing de ce forfait du capitaine français qui dérange l’arrière de la franchise new-yorkaise.

"Avec Rudy (Gobert), on était déjà cadres, donc notre rôle ne change pas, mais on aurait été moins seuls avec Nando et Nico. Nando nous l'avait dit le soir même de la médaille d'argent à Tokyo, a lâché l’ancien d’Orlando et Boston auprès du journal L’Equipe. Ce qui traduisait à quel point il en avait besoin. Pour Nicolas, je n'ai pas mon mot à dire, mais je trouve dommage qu'il se projette avant même les play-offs."

Fournier: "C'est quand même le capitaine de l'équipe"

Déçu de la non-qualification des Knicks pour les play-offs, Evan Fournier va donc observer la fin de la saison NBA devant son écran. Le Français n'y verra finalement pas son compatriote Nicolas Batum y briller à Los Angeles. Malgré sept points, "Batman" n'a pu éviter la défaite des Clippers en play-in face à Minnesota. De quoi donner encore plus de regrets à son coéquipier chez les Bleus, qu’il ne retrouvera pas lors de l’Euro.

"C'est quand même le capitaine de l'équipe. Donc je suis déçu, mais je lui fais confiance. Là où je ne suis pas d'accord, c'est de voir 2024 comme une récompense, a encore estimé Evan Fournier. C'est une compétition comme une autre, même si elle est plus médiatisée. Ce qu'on vit tous les étés vaut aussi le coup, et tu ne sais pas ce qu'il va se passer en trois ans."

Les jeunes vont devoir prendre leurs responsabilités

Evan Fournier et Rudy Gobert vont donc avoir un rôle plus important au sein du groupe tricolore pendant le tournoi continental. La compétition pourrait aussi permettre à certains joueurs plus jeunes de s’imposer sous le maillot de l’équipe de France.

"Frank (Ntilikina) devrait avoir plus de responsabilités à la mène. On va évaluer les jeunes, notamment avec la fenêtre en juin. Je pense à Théo (Maledon), je pense à Killian Hayes... et d'autres joueurs que je n'ai pas en tête là, a également enchaîné Evan Fournier. Timothé (Luwawu-Cabarrot) devrait lui combler l'absence de Nico et passer clairement titulaire."