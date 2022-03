JO Paris 2024: "Ils se foutent de nous", Fournier fustige la salle choisie pour le tournoi de basket

La phase préliminaire du tournoi de basket des JO 2024 doit se dérouler dans un hall du Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, où aucun match de basket n’a jamais été organisé. Une salle loin des standards habituels. En coulisses, la colère monte.

L’inquiétude du basket français a laissé place à la colère. En 2024, les tours préliminaires du tournoi olympique se dérouleront dans un hall du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Plus précisément dans le hall 6 qui sert parfois de salle d'examens ou qui, pendant le Salon de l’Agriculture, accueille le village des ânes.

Le lieu choisi crispe de plus en plus les acteurs du basket français, habitués à d’autres standards. Plusieurs problèmes sont pointés du doigt. La hauteur sous plafond n’est que de 9 mètres. Réglementaire mais très basse par rapport aux salles où les basketteurs évoluent habituellement. Impossible donc d’installer un cube d’affichage numérique au plafond. Le système de climatisation inquiète également car il pourrait engendrer un problème d’humidité, qui rendrait le parquet glissant et donc dangereux.

Evan Fournier: "C'est de la grosse m..."

"C'est une blague?", a réagi Evan Fournier dans L'Équipe. "Si c'est vrai, si c'est vraiment ce qui arrive, c'est de la grosse m... Cela n'a aucun sens! Le sport majeur des JO, c'est l'athlétisme. Mais en tant que sport collectif, le basket est numéro 1. Nous sommes vice-champions olympiques, on est chez nous, et ils ne garantissent pas une vraie salle? Encore une fois, si c'est le cas, ce sont des pipes et ils se foutent de nous. Et ils pensent vraiment faire jouer Team USA, ses stars qui pèsent des dizaines de millions et jouent dans des Arenas géantes tous les soirs, dans ces conditions? Et s'il y a un problème d'humidité, des blessures? On n'est pas à l'abri que les franchises, quand elles comprendront, fassent pression sur leurs joueurs pour ne pas y aller. […] Je suis déçu, en colère. Cela me fout la haine. Un truc comme ça n'arriverait jamais aux États-Unis. On ne respecte rien", a continué le joueur Knicks, originaire de Charenton en banlieue parisienne et réputé pour ne pas mâcher ses mots.

Changements de programme en cascade

A l’origine, le basket ne devait pas mettre un pied au Parc des Expositions. Mais un enchainement de changements de programme a finalement poussé la balle orange vers le sud de Paris. A l’origine, le tournoi olympique de basket devait se tenir à Bercy et à l’Arena 2, Porte de Chapelle. Cette dernière a d’ailleurs été pensée pour le basket, puisque le club Paris Basketball s’y installera en 2023.

C’est en fait le transfert du stade aquatique olympique qui a tout bouleversé. Initialement prévu à Saint-Denis, l’équipement éphémère a été rapatrié à La Défense. La gymnastique a alors été déplacée à Bercy et le badminton à Porte de la Chapelle Ces deux sports ne pouvaient pas élire domicile Porte de Versailles car une hauteur de plafond de 12 mètres est requise pour la gym et de 11 mètres pour le badminton. Or le hall de Porte de Versailles ne mesure que 9 mètres.

Pas de plan B

Toujours selon L'Équipe, qui rapporte les propos de Jean-Philippe Gatien, directeur des sports de Paris 2024, aucun plan B n'a été envisagé. Les phases finales du tournoi de basket, sport collectif numéro un des Jeux, se tiendront ensuite à Bercy. Tous les sites de compétitions des JO 2024 sont détaillés ici.