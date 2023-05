Euroligue: les joueurs du Real accueillis par des banderoles menaçantes à Belgrade après la bagarre générale à Madrid

Quelques jours après la violente bagarre dans le match 2 des quarts de finale d'Euroligue, les joueurs du Real Madrid ont été accueillis avec des banderoles hostiles par les supporters du Partizan Belgrade.

Après un match 2 marqué par une tension extrême et une bagarre insencée à Madrid, les joueurs du Partizan et ceux du Real se retrouvent en Serbie ce mardi (20h30) pour le troisième match des quarts de finale d'Euroligue. Dos au mur et menés 2-0 dans la série, les Madrilènes ont en plus reçu un accueil pour le moins hostile de la part des supporters serbes lors de leur arrivée à Belgrade.

De nombreuses banderoles "pas de sommeil" ont été accrochées sur les ponts à Belgrade, comme l'explique Marca. Le joueur argentin Gaby Deck a également été visé par des propos offensants, tout comme le reste de l'équipe. Un comportement complètement différent de ce que demandait l'entraîneur du Partizan, Zeljko Obradovic, qui voulait "parler basket" dans cette rencontre et oublier les terribles incidents de jeudi dernier.

Une sanction clémente contre Yabusele

Les joueurs du Real Madrid sont arrivés lundi en Serbie après un dernier entraînement à Valdebebas dans la matinée. Outre le contexte pesant, la tâche s'annonce difficile pour les Espagnols, qui ont perdu l'avantage du terrain. Dans la fournaise de Belgrade où 20.000 spectateurs sont attendus, la sécurité sera scrutée de très près. Un match que ne disputera pas Guerschon Yabusele.

Suspendu cinq rencontres d'Euroligue après son placage sur Dante Exum, l'intérieur français s'est excusé dans la foulée, avant d'être applaudi par son public à l'échauffement dimanche, lors d'un match de championnat auquel il a pu participer, sa sanction n'étant pas effective en Liga.