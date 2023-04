Basket: Collet compte sur Gobert pour la Coupe du monde mais lui lance un avertissement

Face aux interrogations de Rudy Gobert pour la prochaine Coupe du monde, le sélectionneur Vincent Collet a répété samedi son envie de voir le joueur des Wolves lors de la compétition mais il l'a aussi prévenu. Pour le patron des Bleus, vouloir préparer sa saison NBA en faisant l’impasse sur la sélection ne fonctionne pas forcément.

Rudy Gobert est secoué. Le pivot français a vécu une saison éreintante pour sa première à Minnesota. Eliminés dès le premier tour des playoffs de NBA, les Wolves ont échoué à faire mieux que les années précédentes. Interrogé après l’élimination, Rudy Gobert, à chaud, n’a pas voulu s’engager sur sa présence ou non avec l’équipe de France pour la Coupe du Monde (25 août au 10 septembre).

Une hésitation qui rappelle aussi le cheminement de l’intérieur français pour l’EuroBasket 2022. Il n’avait confirmé sa participation qu’à la mi-mai, soit un mois après son élimination en playoffs NBA avec le Utah Jazz. "Je pense aussi qu’il faut un peu de temps, confie Collet. Il a dit ça deux jours après l’élimination. J’ose espérer qu’il sera là cet été. C’est un de nos leaders depuis quelques années. Il sait que cette Coupe du Monde ne vaut pas que par la Coupe du Monde mais c’est aussi une rampe de lancement vers les Jeux."

Le tirage de la première phase de poules de la Coupe du monde a été effectué ce samedi et les Bleus défieront le Canada, la Lettonie et le Liban. "Je pense que lui, a aussi besoin de l’équipe de France pour pouvoir faire la meilleure saison possible l’an prochain, ajoute Collet à propos de Gobert. Il a du temps pour se reposer. On commence le 28 juillet la préparation. On est le 29 avril. Cela fait trois mois. Rudy a le temps de s’occuper de lui, de se reposer et d’être avec nous."

Se préserver pour mieux préparer la NBA, une erreur pour Collet

Avec le probable forfait de Joël Embiid, l’absence de Rudy Gobert, cadre des Bleus, vice-champion olympique et vice-champion d’Europe, la raquette française serait en manque. Si Victor Wembanyama est très motivé pour être présent, il ne vivrait que sa première compétition chez les A et Gobert, considéré aussi pour son leadership, est impossible à remplacer.

"Je n’en ai pas parlé avec lui, détaille Collet. Je connaissais ses doutes par Boris Diaw (le manager des Bleus, NDLR) qui lui en avait déjà fait part. On va le laisser se poser. C'est la seule chose que je puisse dire. S’il décide de ne pas venir, il le fera. Mais qu’il ne le dise pas que c’est pour mieux préparer la saison prochaine. Cela fait quinze ans que j'entends ça et que je vois systématiquement des joueurs ne pas mieux jouer l’année d’après lorsqu’ils ne sont pas venus en équipe de France. C’est même plutôt l’inverse."

Vincent Collet rappelle un précédent: "En ce qui le concerne lui, en 2014, il était là et il a bien fait d’être là car c’est là qu’il a lancé sa carrière NBA". Une leçon du passé qui reste dans la mémoire du sélectionneur en place depuis 2009. Médaillée de bronze en Chine en 2019, la France veut une nouvelle fois décrocher une breloque internationale et évidemment la plus belle. Les Bleus auront aussi à l’esprit de se préparer au mieux pour Paris 2024 puisque la Coupe du Monde sera la dernière et la seule répétition générale avant les Jeux Olympiques."