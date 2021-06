Euro basket: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la finale France-Serbie

L’équipe de France féminine de basket rêve de remporter son troisième titre continental ce dimanche. Les Bleues affrontent la Serbie en finale de l’Euro de basket à Valence en Espagne. Un duel pour l’or à suivre à la télévision sur les chaînes W9 et Canal + Sport à 21 heures.

Finalistes malheureuses des quatre dernières éditions, les Bleues du basket visent l’or et rien d’autre ce dimanche en finale de l’Euro. A quelques semaines du début des Jeux olympiques de Tokyo (du 23 juillet au 8 août), l’équipe de France féminine défie en finale la Serbie à Valence en Espagne. Une affiche spectaculaire à suivre à 21h sur les chaînes W9 et Canal + Sport.

Les Bleues impressionnantes pendant l’Euro

Titrées en 2001 et 2009, les Bleues rêvent d’un troisième sacre continental. Après une compétition menée de main de maître, les protégées de la sélectionneure Valérie Garnier partent favorites de cette finale contre les Serbes et voudront prendre leur revanche après la finale perdue contre la sélection des Balkans en 2015.

Rarement inquiétées depuis le début du tournoi, les coéquipières de Marine Johannès, Sandrine Gruda et Endy Miyem restent sur une très belle victoire en demi-finale face à la Biélorussie (73-61).

A l’inverse, la Serbie a dû batailler pour se hisser jusqu’en finale. Les partenaires de l’expérimentée Sonja Vasic ont signé un petit exploit en l’emportant contre l’hôte espagnol, bourreau de la France en 2017 et 2019, dès les quarts de finale (71-64, ap), elle se sont ensuite qualifiées de justesse pour la finale contre la Belgique (74-73).

Leur présence face aux Bleues tient en un tir, bien que réussi, des Belges juste après la sirène. En cas de victoire et de nouveau titre européen, l'équipe de France préparerait de la plus belles des manière le rendez-vous olympique à Tokyo et notamment ce duel face à l'armada de la Team USA dès la phase de poules.