EuroCup: Monaco et Boulogne-Levallois rêvent d'un billet pour l'EuroLeague

Les deux équipes françaises disputent les quarts de finale de l’EuroCup mardi soir (en direct sur RMC Sport). Une victoire dans cette compétition leur offrirait une place en EuroLeague, la compétition reine, la saison prochaine.

C’est une perspective de nature à transcender n'importe quel joueur. L’EuroLeague et sa myriade de clubs prestigieux ou l’assurance de remplir les stades si la pandémie de coronavirus daigne s’arrêter un jour. Mais transformer les rêves en réalité requiert des efforts, du talent et de la réussite. Les équipes de Monaco et de Boulogne-Levallois le savent.

Ce mardi soir, les deux clubs français qualifiés en quarts de finale de l'EuroCup (à suivre en direct sur RMC Sport) entament une route parsemée d'obstacles, avec au bout, en cas de victoire, la certitude d’intégrer les seize équipes de la C1. Quelles sont leurs chances? Sur quelles dynamiques restent les deux équipes?

Monaco nourrit de grandes ambitions

C’est peu de dire que les Monégasques impressionnent depuis le début de la saison. Leaders incontestés du championnat de France, avec seulement une défaite en douze matchs, les coéquipiers de Dee Bost disposent d’une force de frappe reproductible sur tous les parquets. En France et en Europe.

Lors du Top 16 de l'Eurocup, les Monégasques n’ont lâché qu’un seul match sur six. Une impression de domination se dégage de cette équipe, qui s’appuie sur une base défensive très solide dont Zvezdan Mitrovic n’est pas étranger. Arrivé l’été dernier après sa rupture avec l'ASVEL, l’entraîneur monténégrin (50 ans) a opéré la mue d’une équipe longtemps réputée pour son jeu chatoyant, mais coupable d'erreurs défensives.

Ce sera un match spécial pour l'ancien sélectionneur du Monténégro. Né à Podgorica, Mitrovic retrouvera certains joueurs qu'il a eus sous sa coupe. Nikola Ivanovic est l'un d'entre eux.

A 26 ans, ce meneur de grande taille (1 m 91) sera l'un des principaux dangers pour la Roca Team, au même titre que Justin Cobbs (30 ans). Ancien meneur du Mans, l’Américain est l’un des principaux protagonistes du titre de champion de France obtenu en 2018 l’issue du cinquième match des finales disputé face… à Monaco.

Boulogne-Levallois: une fenêtre européenne au milieu d’un calendrier infernal

Les matchs s’accumulent et les interrogations sur la profondeur de l’effectif refont surface. Boulogne-Levallois pourrait-il tenir le rythme? Engagé en EuroCup et en championnat, le club francilien est l'équipe qui a le plus disputé de matches en Jeep Elite cette saison. Seize au total.

Alternant les belles prestations et les performances quelconque, l'équipe de Jurij Zdovc parvient malgré tout à s'accrocher au wagon de tête en étant cinquième. La conséquence d'une répartition des minutes savamment organisée par l'entraîneur slovène.

Samedi 20 mars, lors des quarts de finale de Coupe de France, neuf joueurs ont disputé entre 15 et 34 minutes. Une démonstration empirique de l'homogénéité d'un groupe construit pour jouer sur tous les tableaux. Encore une fois, Zdovc devrait s'en servir face à Gran Canaria.

Ce mardi, Boulogne-Levallois fera figure d’outsider face à une équipe rompue aux joutes européennes. Depuis 2015, Gran Canaria a toujours atteint les phases finales de la compétition, s’offrant même le luxe d’accéder en finale la même année. Il y a deux ans, les Espagnols ont disputé l’EuroLeague, la compétition reine. De par son prestige et son palmarès, Tenerife a toujours été une terre d’accueil attrayante pour les joueurs chevronnés. Cette année, l’ancien arrière de Villeurbanne, AJ Slaughter (33 ans) et l’international français Andrew Albicy (31 ans, 171 sélections) gonflent les rangs d’un effectif entremêlé de jeunes joueurs prometteurs et de basketteurs expérimentés.

Monaco-Podgorica : 18 h (à suivre sur RMC Sport 1)

Boulogne/Levallois-Gran Canaria : 20 h (à suivre sur RMC Sport 2)