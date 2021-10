Batum sur le phénomène Wembanyama: "On ne voit pas ça tous les jours"

Invité du Super Moscato Show vendredi sur RMC, l’international français et ailier des Clippers Nicolas Batum s'est montré dithyrambique à propos du jeune crack de l’Asvel, Victor Wembanyama. A seulement 17 ans, le jeune intérieur français (2,19m) a un avenir tout tracé en NBA.

Est-ce qu’on risque d’être choqué par ce qu’on va voir? Nicolas Batum répond "oui". Vous ne le connaissez sans doute pas encore mais Victor Wembanyama est le nouveau phénomène du basket français. A seulement 17 ans, cet ailier de 2,19 m a tout pour devenir la nouvelle star des parquets.

Arrivé à Villeurbanne à l'intersaison en provenance de Nanterre, il impressionne déjà tous les observateurs, à commencer par Nicolas Batum: "Il est encore très, très jeune, a rappelé le capitaine des Bleus, vice-champion olympique cet été à Tokyo, vendredi dans le Super Moscato Show. Ça ne sert à rien de le mettre trop en avant et d’espérer énormément de choses. Mais on peut avoir des flashs de ce qu’il peut devenir. Sa taille, l’intelligence, le talent qu’il a dans les mains… On ne voit pas ça tous les jours. Ce n’est pas normal qu’un gamin de 17 ans fasse ça. Ce n’est pas normal qu’un gamin de 2,20 m fasse ça. Lui, il a 17 ans et il fait 2,20 m."

"Il ira en NBA quoi qu’il arrive"

Si Victor Wembanyama s’apprête à se jauger avec les meilleurs joueurs d'Europe en Euroligue avec l’entrée en lice de l’Asvel ce vendredi face au Zalgiris Kaunas, son destin doit logiquement l’amener de l’autre côté de l’Atlantique, en NBA. "C’est le but, confirme l’ailier des Clippers. Il jouait à Nanterre la saison dernière. Nanterre a fait un gros boulot avec lui."

Batum qui partage la même agence de conseil, Comsport, évoque "une grande réunion avec ses parents et ses agents". Et un objectif: "quel plan mettre en place pour aller en NBA". "Il a 17 ans, rappelle l'ancien joueur de Charlotte. Ça ne sert à rien de le mettre en avant et de lui mettre trop pression. Le but c’est de le préparer, le mettre dans les meilleures conditions et le former au maximum pour qu’il soit prêt pour enchaîner derrière. Car il ira en NBA quoi qu’il arrive. La question, c’est comment il va y aller. C’est l’important pour nous et surtout pour lui."