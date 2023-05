Betclic Elite: l'Asvel et Bourg-en-Bresse en demies, Cholet refroidit les Mets de Wembanyama au buzzer

L'Asvel et Bourg-en-Bresse se sont qualifiés pour les demi-finales de Betclic Elite ce mardi en venant à bout du Mans et de Dijon en match 2. Boulogne-Levallois et Victor Wembanyama devront eux disputer un match d'appui puisque Cholet s'est imposé au buzzer.

On connait déja la moitié des demi-finalistes de Betclic Elite. Bourg-en-Bresse s'est qualifié ce mardi pour le dernier carré grâce à sa deuxième victoire contre Dijon 92-90 (succès 79-73 lors du premier match). La JL retrouvera Monaco ou Strasbourg. L'autre qualifié du soir est l'Asvel. Victorieux du Mans 66-63 (après avoir gagné le premier match 103-73), l'Asvel, 3e de saison régulière, devra attendre le match 3 entre Boulogne-Levallois et Cholet pour connaître son adversaire. Car le Cholet Basket s'est imposé au buzzer contre l'équipe de Victor Wembanyama (83-80).

La clim pour Boulogne-Levallois et Wembanyama

A égalité à l'issue du 3e quart-temps (55-55), Cholet a pris le meilleur à domicile en s'imposant 83-80 grâce à un panier à 3 points de Dominic Artis au buzzer. Cette victoire de Cholet à la dernière seconde nous conduit à un match 3 ce jeudi à 20h. Les coéquipiers de Victor Wembanyama recevront ce match d'appui au Palais des Sports Michel-Cerdan de Levallois-Perret. Les Metropolitans s'y étaient imposés 93-80 lors du premier match.

Ce mercredi à 20h, Monaco recevra Strasbourg pour le premier match de ce dernier quart de finale. Le deuxième match sera vendredi à 18h. Troisième d'Euroligue après sa victoire contre Barcelone, la Roca Team doit impérativement switcher en mode play-offs puisque Monaco, leader à l'issue de la saison régulière, est toujours à la recherche d'un premier titre de champion.