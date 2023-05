Betclic Elite: en larmes à Nanterre, Wembanyama a fait ses adieux à son club formateur

Opposé ce mardi à Nanterre (son club formateur), Victor Wembanyama a encore conduit Boulogne-Levallois à la victoire (72-82), en inscrivant 25 points. À la fin du match, le joueur est parti voir ses anciens supporters et n’a pas pu cacher ses larmes.

Soirée riche en émotions pour Victor Wembanyama. Face à Nanterre, la pépite française a permis à son équipe Boulogne-Levallois de connaître un troisième succès de suite (72-82). Mais cette rencontre avait une valeur spéciale pour celui qui va prochainement être drafté en NBA, et ne croisera donc plus la route de Nanterre avant un long moment.

Nanterre étant son club formateur, le prodige n’a pas pu retenir ses émotions au coup de sifflet final. Malgré les 25 points marqués, Wembanyama a été chaleureusement accueilli par les supporters lorsque le joueur est venu les voir. Devant tant d’émotions, l’international français n’a pas pu retenir ses larmes. À noter aussi une belle accolade avec l’entraineur Pascal Donnadieu qui est le premier à l’avoir lancé chez les professionnels en 2019.

Les confidences de Wembanyama sur son avenir

Interrogé sur cette communion entre Wembanyama et les fans de Nanterre, l’entraineur des Mets Vincent Collet confie avoir apprécié ce beau moment: "Victor, je ne sais pas s’il a ressenti une émotion plus particulière. Il faudrait lui demander. Je suis seulement sûr qu’il était content d’être là. Il a fait son tour d’honneur avec les joueurs de Nanterre et j’ai trouvé ça chouette."

Dans des propos rapportés par le Parisien, son ancien coach Pascal Donnadieu a multiplié les éloges pour son ancien élément, et lui a souhaité bonne chance pour son aventure à venir en NBA: " Nous serons tous ses premiers supporteurs. On ne doute pas de l’immense carrière qui l’attend. Son émotion, son plaisir de revenir à Nanterre m’ont touché. Avoir eu ce phénomène pendant longtemps dans notre club est une fierté. Il a su garder la tête froide, les pieds sur terres. Ses parents y sont pour beaucoup."

D’ici quelques jours, Wembanyama connaîtra le nom de la franchise NBA qui le draftera. Après la rencontre gagnée à l’Accor Arena face à Bourg-en-Bresse (93-82), l’ancien de Nanterre a confié aux médias ne pas avoir d’inquiétudes concernant l’équipe qu’il rejoindra: "Si un joueur est destiné à devenir un grand joueur, peu importe l’endroit où il ira, ce sera toujours le meilleur endroit. Je ne m’inquiète pas du tout de l’endroit où je vais atterrir."