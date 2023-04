2,21 mètres vs 1,74m : l'entre-deux le plus facile de l'histoire pour Wembanyama

Victor Wembanyma, 2,21 mètres, a remporté l'un des entre-deux les plus faciles de l'histoire face à Justin Robinson, 1,74m, au coup d'envoi de la rencontre opposant les Metropolitans 92 et Gravelines-Dinkerque (80-68) en Betclic Elite.

La scène est cocasse. On a bien cru à une blague losque Justin Robinson, 1 mètre 74, s'est présenté face à Victor Wembanyama, 2 mètres 21, pour l'entre-deux lançant l'opposition entre les Metropolitans 92 de Levallois et Gravelines-Dunkerque, au Palais des Sports Marcel Cerdan ce dimanche.

Naturellement, le géant Wemby n'a laissé aucune chance à son adversaire... mais a tout de même sauté pour se saisir du ballon le premier, évitant à Robinson une plus grosse humiliation. "On vous l’accorde, on ne s’est pas donné toutes les chances sur l’entre-deux… ", a ironisé le club nordiste.

Encore une grosse prestation de Wemby

Le coup d'envoi a annoncé la couleur. Les Francilliens l'ont emporté 80 à 68 grâce à une nouvelle prestation XXL du futur premier choix de la draft NBA, auteur de 24 points, 15 rebonds et quatre contres en l'espace de 33 minutes. Justin Robinson, son adversaire du soir, pourra toujours se consoler avec une prestation aboutie. L'Américain est le Nordiste qui s'est le plus illustré. Il a terminé la rencontre avec 15 points, 10 passes décisives et cinq rebonds.

Une vctoire qui va faire du bien aux co-équipiers de Wemby, défaits à quatre reprises lors de leurs six derniers matchs. Ils recevront Bourg-en-Bresse dimanche prochain à 19h dans une Accor Hotel Arena à guichets fermés.