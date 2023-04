NBA: c'est officiel, Victor Wembanyama est candidat (et ultra favori pour être numéro 1) à la draft

Le prodige du basket français Victor Wembanyama, 19 ans, est officiellement candidat à la draft de la NBA. Il est annoncé comme le futur numéro 1.

Le prodige du basket français Victor Wembanyama s'est officiellement déclaré vendredi candidat à la draft de la NBA, le 22 juin, dont il est le grand favori. L'intérieur de Boulogne-Levallois (2,21 m, 19 ans) a confirmé sa candidature à cette bourse aux joueurs, mise en place pour équilibrer les forces du championnat nord-américain, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Comsport, l'agence qui le représente. "Wemby", meilleur marqueur (21,5 pts en moyenne), rebondeur (9,9) et contreur (3,1) du championnat de France et présenté comme l'un des plus grands talents du basket mondial depuis plusieurs années, en saura davantage sur sa probable future destination le 16 mai à l'issue du tirage au sort entre les quatorze équipes non qualifiées cette saison pour les play-offs de NBA.

Trois autres Tricolores avec "Wemby"

L'ordre de choix des franchises pour la draft sera alors connu. Detroit, San Antonio et Houston, qui ont le moins bon bilan de la saison, ont le plus de probabilités d'obtenir le premier choix (14% chacune). Trois autres Français se sont officiellement déclarés pour la draft: les arrières Bilal Coulibaly (18 ans), coéquipier de Wembanyama aux Mets 92, et Rayan Rupert (18 ans, New Zealand Breakers), frère de l'internationale Iliana Rupert et fils de l'ancien Bleu Thierry Rupert, ainsi que le meneur du Portel Nadir Hifi (20 ans).