Metropolitans 92: parti du club après une bagarre, Waters était "jaloux" de Wembanyama selon Collet

Vincent Collet, entraîneur de Boulogne-Levallois, est revenu sur l’altercation entre Steeve Ho You Fat et Tremont Waters début avril, sur fond de jalousie envers Victor Wembanyama. Waters est parti et les Mets se sont qualifiés en finale.

La saison de Boulogne-Levallois, qui s’apprête à jouer son premier match de la finale face à Monaco samedi (20h30), a pris un virage décisif le 2 avril dernier. Ce jour-là, la situation a dégénéré à la mi-temps du déplacement à… Monaco (défaite 87-68, 27e journée) entre le meneur portoricain Tremont Waters et Steeve Ho You Fat qui en étaient venus aux mains. Le dernier nommé a raconté avoir haussé le ton face au comportement hautain de son coéquipier qui estimait son niveau bien au-dessus de celui du championnat et de ses partenaires. Le tout en vivant très mal les louanges et crépitements autour de la star française, Victor Wembanyama.

Une bagarre entre Waters et Ho You Fat

"Victor est devenu une menace pour lui, a expliqué Steeve Ho You Fat dans une interview à Be Basket, jeudi. Son but était de montrer au monde qu’il était meilleur que Victor. Dans son expression, dans son attitude, c’est ce qu’il montrait. Nos systèmes où il faut donner la balle à Victor, il ne voulait plus les faire, il ne lui faisait plus de passe."

"Dans le vestiaire à Gaston-Médecin, on en vient à lui expliquer une nouvelle fois, alors qu’on a passé des mois à le faire, qu’on a un objectif collectif et que s’il continue à jouer comme ça, on ne va pas y arriver, poursuit-il. On lui dit qu’il est en train de nous plomber. Monaco, c’était un match important. Encore une fois, il est nocif, il refuse d’écouter, il contredit. Alors j’ai tapé du poing sur la table. Je lui ai dit: ‘ça suffit, tu es en train de nous faire chier, il faut que ça s’arrête. Soit t’es avec l’équipe, soit tu t’en vas et tu nous laisses faire, on va se démerder sans toi’. Comme il a gardé son attitude, tout est monté d’un coup, ça a pris des proportions incroyables, à tel point que nous en sommes venus aux mains. Pour moi, c’était la seule solution, et après on passe à autre chose."

Tremont Waters a finalement quitté les Mets et, malgré une sanction du club à son égard, Steeve Ho You Fat estime que cet épisode a marqué un tournant dans la fin de saison de l’équipe. Interrogé sur le départ de Tremont Waters ce vendredi, Vincent Collet a confirmé la version de son ailier guyanais.

"Dans cette période de deux mois, le coup d’arrêt a été les blessures successives, a expliqué l’entraîneur ce venedredi. Tremont est devenu quelqu’un d’autre, il ne comprenait pas pourquoi il n’avait pas d’attention, pourquoi il n’était pas considéré comme Victor. Mais ça ne venait pas que de nous ce qu’il se passait avec Victor, c’était plus grand que ça. Il était jaloux. Purement et simplement. J’ai été très patient, j’ai vraiment cherché à lui faire comprendre l’intérêt pour lui d’être vu. Quinze jours avant, on a perdu au Portel d’un point, match qu’il a vendangé volontairement à mon sens."

"Ce n’est pas la même chose quand un joueur se blesse et quand tu le coupes, poursuit-il. Mais pour moi c’était obligatoire qu’il parte. On ne peut pas coacher quelqu’un qui ne veut pas être coaché. Il y a des limites à tout, lui n’était plus dans cette disposition. Je pense qu’il avait plutôt envie de partir depuis un mois ou deux. Comme il était fort il pensait qu’on ne le laisserait pas partir, il a adapté son comportement pour qu’on n’en puisse plus. J’ai eu ce sentiment qu’il en faisait trop. En plus c’est le plus gentil qui l’a confronté. On ne l’a pas vu arriver."