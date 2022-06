Basket: vive émotion en NBA après la mort de l'ancien joueur Caleb Swanigan à 25 ans

Caleb Swanigan, ancien joueur des Portland Trail Blazers et des Sacramento Kings, est mort à 25 ans, lundi. Les médias américains avaient souvent conté sa trajectoire des foyers de sans abri jusqu’au plus haut niveau en NBA.

Le basket américain pleure l’un de ses anciens joueurs. Caleb Swanigan est décédé à seulement 25 ans, lundi. Selon plusieurs médias, les causes de sa mort sont d’origine naturelles. Swanigan avait brillé au sein de l’équipe universitaire de Purdue pendant deux saisons (avec une moyenne de 14,4 points par match) entre 2015 et 2017. Il s’était présenté à la draft NBA en 2017 et avait été choisi en 26e position par la franchise des Portland Trail Blazers. Il y a joué deux saisons avant une aventure chez les Sacramento Kings, puis un retour dans le franchise de l’Oregon en 2020 pour une moyenne de 2,3 points et 2,9 rebonds par match.

Il a disputé son dernier match avec les Blazers le 10 mars 2020. Selon CBS Sport, la fin de sa carrière avait été précipitée par des problème de santé. Des photos parues dans la presse montraient une importante prise de poids après l’arrêt de sa carrière dans le basket pour se consacrer au rap.

De la rue aux paillettes de la NBA

Le joueur avait confié lutter contre cette relation malsaine avec la nourriture qui l'accompagnait depuis son plus jeune âge lors d’une interview à ESPN en 2017. "Vous pensez que c'est quelque chose d’insignifiant, mais ça ne fait que s'accumuler, avait-il déclaré. Un repas ne vous tuera pas, mais si cela devient trois ou quatre repas qui sont mauvais d'affilée, c'est là que ça commence à faire mal à ton corps."

Swanigan avait connu une trajectoire hors du commun d’une vie débutée dans une extrême pauvreté jusqu’aux paillettes de la NBA. Il avait confié avoir vécu dans la rue passant de refuges pour sans-abri à des situations de logement instables pendant que sa mère élevait six enfants alors que son père souffrait d’une dépendance au crack. Damian Lillard, star de Portland, s’était offusqué des moqueries subies par Swanigan sur les réseaux sociaux après sa prise de poids. Il lui a de nouveau rendu hommage après l’annonce de sa mort. L’équipe universitaire de Purdue et les franchises de Portland et Sacramento ont également diffusé des messages émus pour leur ancien joueur.