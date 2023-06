Draft NBA: "C'est potentiellement un âge d'or pour les fans français", annonce un dirigeant de NBA Europe

L’arrivée de Victor Wembanyama en NBA est un évènement mondial mais évidemment français. Déjà de retour à Paris chaque saison pour un match de saison régulière depuis 2020, la NBA se prépare à avoir plus que jamais des liens forts avec le marché français. Son directeur général pour la NBA Europe est revenu pour RMC Sport sur le phénomène « Wemby ».

Ralph, est-ce qu’au-delà de la Wembamania, on peut parler de French Mania avec tous ces jeunes joueurs français annoncés ?

C’est potentiellement une draft qui va révolutionner l’Europe et la France en particulier. Je pense que le basketball européen a atteint un autre niveau avec tous ces top joueurs en NBA qui sont européens. Vous pouvez voir Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Luka Doncic, Rudy Gobert. On a Tony Parker qui rentre au Hall Of Fame cette année. Cela s’est construit petit à petit. Maintenant, on a potentiellement un joueur révolutionnaire qui arrive de France et qui devrait être numéro 1 de la draft. C’est incroyable.

Pour vous, Victor Wembanyama sera un big bang aussi bien pour la France mais aussi aux Etats Unis et dans le monde entier ?

Oui mais c’est une sacrée pression qui est mise sur ce jeune garçon qui va juste arriver en NBA. Nous devons être conscients de cela. Ceci étant dit vous savez, quand on a vu ce qu’il s’est passé quand LeBron James est arrivé en 2003 avec ce même potentiel de révolution de la Ligue. Je crois qu’en regardant la NBA et ses joueurs iconiques, on voit très bien qu’ils le sont aussi sur la scène mondiale. Pas uniquement aux Etats-unis, pas uniquement en Europe. S’ils sont européens, il y a la Chine, le reste de l’Asie, l’Amérique Latine, l’Afrique. Donc je crois que ce n’est pas vraiment que les Etats-Unis. C’est vraiment un impact mondial et les fans de partout sont vraiment excités par rapport à ce qu’il est en train de se passer.

Est-ce que nous entrons dans un âge d’or pour les fans français ?

Je le crois vraiment. Je me remémore, juste avant le COVID, notre retour à Paris avec notre match de saison régulière en janvier 2020 à Paris (Chicago Bulls contre Charlotte Hornets). Je me souviens combien notre accueil avait été incroyable, comment les fans avaient été heureux de voir la NBA de retour. Quand nous sommes revenus cette année, c’était la même chose. Nous avons annoncé que nous serons de retour en 2024, il y a aussi les Jeux Olympiques. On travaille avec la Fédération Française et la Ligue Nationale. On a Tony Parker au Hall of Fame, on a Victor, ce jeune joueur qui arrive. C’est potentiellement, un âge d’or. Il y a de grandes attentes. La réalité est que les possibilités existent avec une base importante de fans, Nos données sur l’intérêt de la NBA, nos audiences en France augmentent, tous les indicateurs de consommation sont en croissance. C’est vraiment un moment très important.

Vous allez quitter vos fonctions dans quelques jours, quels souvenirs garderez-vous ?

Mon meilleur souvenir, c’est quand j’arrive dans une salle pendant les matchs délocalisés, les Global Games. C’est ce sentiment d’excitation d’amener l’expérience NBA en Europe. Comme je l’ai mentionné plutôt, le premier à Paris. Il y avait tellement d’attente depuis fort longtemps. A l’opposé, dans mes bons souvenirs, il y a de voir ces enfants dribbler sur un terrain, marquer des paniers et rêver de jouer un jour en NBA. Il y a le programme junior et le challenge benjamin qui sont présents en France. Ce sont les deux moments que je chéris particulièrement et qui m’ont vraiment marqué.