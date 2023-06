Draft NBA: la photo "Jacques Chirac" de Wembanyama dans le métro new-yorkais

Alors qu’il s’est offert une virée new-yorkaise juste avant la draft NBA (dans la nuit de jeudi à vendredi), Victor Wembanyama a fait un petit tour dans le métro de Big Apple. L’occasion pour lui de sauter par-dessus un portique et de reproduire à l’identique un cliché culte de Jacques Chirac.

Au cours de cette déambulation, le très probable futur joueur des San Antonio Spurs a décidé d'enjamber un portique dans une scène qui n’est pas sans rappeler le célèbre cliché de Jacques Chirac faisant la même chose (dans le métro parisien) en 1980.

Il y a 43 ans, celui qui deviendra par la suite président de la République avait sauté par-dessus le tourniquet de la station Auber (9e arrondissement de Paris). "L’un des directeurs du métro avait mis un ticket de métro dans le portique mais comme la plupart de tous les hommes politiques, il n’avait jamais pris le métro! Il n’a donc pas retiré son ticket afin de permettre l’ouverture de la barrière", détaillait le photographe de ce cliché pour BFMTV il y a quelques années.

"C'est plus confortable que le métro parisien"

Prospect le plus attendu à la draft depuis LeBron James il y a 20 ans, Wembanyama affole les Etats-Unis. Arrivé en début de semaine à New York, celui qui devrait être appelé en premier dans la nuit de jeudi à vendredi lors de la draft a pu mesurer son immense cote de popularité dans les rues de Big Apple.

Mercredi, en conférence de presse, le Français est revenu sur sa folle virée new-yorkaise… et son expérience des transports en commun américains. "On a pris le métro pour aller au stade des New York Yankees en métro. Une expérience incroyable, il y avait une grosse sécurité etc. C’est plus confortable que le métro parisien, a-t-il souri. Le métro parisien, je ne peux pas me tenir debout."