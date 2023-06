Draft NBA: Wembanyama, une folle journée avant le grand soir

Victor Wembanyama va très probablement marquer l’histoire du basket français la nuit prochaine en devenant le premier Tricolore à décrocher le premier rang de la draft NBA. Un événement qui passionne également les Etats-Unis en pleine folie 'Wemby'.

A la veille de la draft NBA, les principaux jeunes joueurs qui seront appelés en premier par Adam Silver, étaient réunis à Times Square en plein cœur de Manhattan dans un hôtel utilisé par la NBA. Preuve que le phénomène Wembanyama est bien palpable, "Wemby" est l’unique joueur à avoir eu sa conférence de presse seul dans un grand salon du Westin Hôtel pendant que Scoot Henderson et Brandon Miller, les probables numéros 2 et 3 de la draft, devaient se contenter d’interview sur une estrade partagée avec cinq autres joueurs en même temps.

Victor Wembanyama maîtrise lui sa communication, son anglais est excellent. Sa fraîcheur, son ambition, sa confiance, plaisent aux Etats-Unis. "C’est le futur, pointe Marc J. Spears, le grand reporter de ESPN. Je l’ai vu à Las Vegas et je pense que c’est à ce moment-là que l’Amérique est tombée amoureuse de lui. On n’avait jamais vue quelque chose comme ça alors que l’on a tout vu."

Tout le monde veut lui parler des Spurs, qui ont hérité du premier choix de cette draft 2023, mais le Français ne peut pas évoquer la franchise comme la franchise ne peut pas l’évoquer. Les maillots de l’ancien joueur de Nanterre avec la tunique texane ne sont d’ailleurs pas encore officiellement en vente. Malgré cela, tout se prépare en coulisses. A tel point que son futur coéquipier, Jeremy Sochan est venu lui poser une question en français lors de sa conférence de presse faisant rire toute l’assistance. Le Polonais sert de reporter infiltré pendant la draft.

Une présentation samedi à San Antonio

Depuis son arrivée lundi, le programme de Wembanyama est très chargé avec le mach des Yankees et son escapade dans le métro new-yorkais. Des opérations avec la NBA dans une école ou à Rucker Park, le lieu sacré du basket à Manhattan, ont également eu lieu. Wemby sent l’attente et l’amour des fans : "C’est décuplé par rapport à la France. L’engouement est incroyable et ça donne envie de faire des bonnes choses pour faire plaisir à tous ces gens qui croient en moi et qui donne vraiment de l’amour."

Demain sera donc un grand jour pour le basket français et mondial. Avant sa sélection par Adam Silver aux alentours de 2h15 du matin dans la nuit, Wembanyama va s’entretenir avec le Commissioner dans la journée. L’enjeu est évidemment primordial pour la NBA qui possède un nouveau visage pour porter la Ligue, peut-être dans des proportions jamais vues depuis LeBron James

Si les fans sont peu nombreux à New York, son arrivée à San Antonio promet déjà et la ferveur monte au Texas. Sa présentation officielle aura lieu samedi dans l’AT&T Center, la salle qui a vu briller Tony Parker et Tim Duncan.