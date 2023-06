Draft NBA: "Un joueur qui peut changer la manière de voir le basket", pourquoi un tel engouement autour de Wembanyama

Sauf énorme retournement de situation, Victor Wembanyama va devenir le premier Français sélectionné en première position de la draft NBA dans la nuit de jeudi à vendredi (à partir de 2 heures du matin). Véritable phénomène, le jeune homme (19 ans) est le prospect le plus attendu depuis LeBron James il y a 20 ans. La conséquence d’un physique hors norme (2,22m) et d’une dextérité jamais-vue pour un joueur de cette taille.

Une partie de son destin a basculé près de Las Vegas. La ville du péché… mais aussi celle de la démesure. Soit le meilleur théâtre pour l’éclosion aux yeux du monde entier d’un jeune basketteur aux dimensions hors normes. Lorsqu’il débarque au Dollar Loan Center d’Henderson (Nevada) au début du mois d’octobre dernier avec Boulogne-Levallois pour défier la G-League Ignite, une sélection en grande partie composée de jeunes prometteurs évoluant dans l’anti-chambre de la NBA, Victor Wembanyama est déjà identifié comme étant l’un des basketteurs les plus prometteurs de la planète. Après deux matchs, il repart avec l’étiquette de prospect (d'espoir) le plus attendu depuis LeBron James. Rien que ça.

Ces deux rencontres entre les Mets 92 et la G-League Ignite devaient être un choc au sommet entre Wembanyama et Scoot Henderson, tous les deux en ballotage pour être le premier choix de la draft 2023. Après cet affrontement de gala, il n’y a plus match. Auteur de 28 points lors de la première manche, Henderson sort au tout début de la deuxième rencontre après un choc genou contre genou avec… Wembanyama. Le Français, lui, réalise deux prestations époustouflantes: 37 points le 4 octobre, 36 le 6 octobre, 73 unités au total. La planète basket est désormais au courant. LeBron James aussi. "C’est un extra-terrestre", souffle alors le joueur des Los Angeles Lakers.

Environ neuf mois plus tard, Wembanyama s’apprête à être sélectionné en première position de la draft NBA 2023 par les San Antonio Spurs (dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi à partir de 2h du matin), une grande première pour un Français. Et son arrivée en rockstar sur le sol américain cette semaine en dit long sur l’engouement autour du jeune homme de 19 ans. Dans l’histoire, rarement (jamais ?) un basketteur sur le point de faire son entrée en NBA n’avait suscité une telle passion. Tout au long de la saison, des journalistes américains n’ont cessé de faire le déplacement en France pour couvrir l’actualité et les matchs du prodige. La NBA, de son côté, est même allée jusqu’à acheter les droits de diffusion du championnat de France pour retransmettre les matchs de Boulogne-Levallois de l’autre côté de l’Atlantique.

"Il bouge comme quelqu’un d’1,80m… alors qu’il fait 2,22m"

Tir à neuf mètres à la Stephen Curry, trois points sur un pied, dribbles derrière le dos, dunk entre les jambes, contres rageurs… Que ce soit au début de l’automne contre la G-League Ignite ou tout au long de la saison en Betclic Elite, l’ancien joueur de Nanterre et de l’ASVEL a étalé toute sa palette technique et choqué le monde. Car si ces actions n’ont rien d’hors norme sur le papier, elles le deviennent beaucoup plus lorsqu’on sait que le bonhomme culmine… à 2,22m.

"Wemby" affole autant la NBA car il est doté d’une mobilité et d’une dextérité jamais vue pour un joueur de cette taille. "Il est grand, il saute haut, il va vite, il bouge comme quelqu’un d’1,80m… alors qu’il fait 2,22m, nous détaillait Jean-Denys Choulet, coach de Roanne, il y a quelques semaines. Honnêtement, je n’ai jamais affronté un tel joueur. S’il est dans un jour où il est adroit de loin, il est presque injouable", poursuivait le technicien. "On est en train de parler d’un joueur qui peut changer la manière de voir le basket aujourd’hui. C’est un joueur qui peut carrément changer le jeu, tranche de son côté Freddy Fauthoux, qui a croisé la route de Wembanyama à la tête Bourg-en-Bresse cette saison. Il y a eu des monstres du basket. Mais lui, de par son envergure, sa mobilité, son adresse, sa dextérité, est un joueur à part."

Une technique hors norme...

Wembanyama n’est pas le premier basketteur de 2,20m ou plus. Mais il est le seul à présenter une telle agilité sur un parquet. "ll est beaucoup plus fluide que tous les grands que j’ai pu voir dans ma carrière, assurait en mai Moustapha Fall, pivot de l’équipe de France et lui-même 2,18m sous la toise. Il a quasiment tous les atouts d’un ailier alors qu’il fait la taille d’un big man. Tout ce qu’il fait est fluide, ça ne paraît pas comme les autres grands, un peu pataud, un peu robotisé. Quand il fait ses gestes ou ses mouvements, personne n’est choqué, car ça paraît normal en fait."

Fred Weis, l’un des géants les plus connus du basket français, met en avant la croissance linéaire de Wembanyama (1,70m à 8 ans, 1,91m à 11 ans) pour expliquer une telle agilité: "Il a toujours pris conscience de son corps. Il a grandi petit à petit. Plus que les autres… mais petit à petit. On a l'habitude de dire que les grands arrivent à maturité plus tard, car ils doivent justement s’habituer et s’adapter à leur physique. Mais Victor, il n'a pas ce problème. J’ai l’impression qu’il est né comme ça."

Ces attributs hors norme permettent à Wembanyama de présenter une grande polyvalence en attaque et de shooter au-dessus de n’importe qui. Mais aussi de faire régner la terreur en défense. Son talent défensif et sa propension à protéger le cercle de son équipe (3 contres par match cette saison, meilleur contreur de Betclic Elite) font de lui un joueur amené à peser sur un parquet NBA dès la première minute de son premier match. D’autant que le jeune homme est également présenté par tous ceux qui le côtoient comme un sportif à la tête bien faite.

... et une tête bien faite

Doté d’une compréhension du jeu au-dessus de la moyenne, Wembanyama est, pour couronner le tout, décrit comme un garçon très intelligent et qui apprend très vite. Ses prises de parole publiques sont toujours très assurées et son anglais déjà parfait, au point d’être souvent comparé à un certain Kylian Mbappé par sa capacité à parfaitement maîtriser tout ce qu’il se passe en dehors du parquet.

"C’est un gars qui aime travailler et il a une tête bien faite. C’est un gars qui se pose les bonnes questions, loue Pierre-Yves Couve, ancien kiné de Wembanyama en équipe de France U16. C’est quelqu’un qui est curieux. Il ne va pas trop sur Internet. À 15 ans, il lisait des bouquins. Je parlais même littérature avec lui."

À 19 ans, il a dominé le championnat de France

Déjà énorme dès le mois d’octobre pour toutes les raisons évoquées plus haut, l’engouement autour de Wembanyama n’a fait que s’amplifier au fil de la saison. Quand la plupart de ses concurrents à la draft NBA évoluent dans le circuit universitaire américain, lui a dominé le championnat de France pendant plusieurs mois. Meilleur marqueur (21,6 points), rebondeur (10,4), contreur (3) et à l’évaluation (26), il a logiquement été élu MVP et meilleur défenseur à la fin de la saison.

Leader des Mets 92, il a porté la formations des Hauts-de-Seine jusqu’à la deuxième place de saison régulière et en finale de playoffs. À une marche du sacre, devant un stade Roland-Garros acquis à sa cause, il a finalement rendu les armes face à l’armada monégasque. Les promesses ont été retranscrites sur les parquets français. Désormais, c’est toute la NBA qui attend de découvrir l’ampleur du phénomène.