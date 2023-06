NBA: "Je vais avoir du mal à dormir cette nuit", Wembanyama confie son excitation avant la draft

Victor Wembanyama s'est dit mercredi "immunisé" face aux attentes immenses que suscite son potentiel hors norme, à la veille de la draft NBA qui devrait le voir sélectionné en première position par les San Antonio Spurs.

"Je ne laisse pas tout ça me monter à la tête, parce que j'ai des attentes tellement élevées vis-à-vis de moi-même que je suis immunisé contre tous ces trucs. Je m’en moque", a déclaré Victor Wembanyama, âgé de 19 ans, lors d'une conférence de presse à New York, dans un anglais fluide. Depuis plusieurs mois, le désormais ancien joueur de Boulogne-Levallois est présenté comme le plus gros talent que le basket mondial ait connu depuis l'arrivée, il y a vingt ans, de LeBron James, qui l'a lui-même qualifié d'"extra-terrestre".

>> Les infos en direct sur la draft NBA et Wembanyama

Quant à l'attention qu'il génère, en général, "même si c'est parfois impressionnant, je m'attends à avoir ce genre de réaction", a expliqué le géant du Chesnay. Il a néanmoins apprécié la ferveur des fans depuis son arrivée à New York, lundi. "C'est décuplé par rapport à la France", s'est-il enthousiasmé. "L'engouement est incroyable. Ça donne envie de faire des bonnes choses pour faire plaisir à tous ces gens qui croient en moi et qui donnent de l'amour. C'est incroyable."

"San Antonio est synonyme de gagne"

L'histoire immédiate est déjà largement écrite pour le finaliste du dernier championnat de France qui, sauf coup de théâtre, devrait être retenu jeudi par les Spurs en première position de la draft, l'événement qui permet aux franchises de la NBA de sélectionner des jeunes joueurs n'ayant encore jamais évolué dans la ligue. "Pour moi, San Antonio est synonyme de gagne", a résumé celui qui a été, en bonne partie, formé à Nanterre (Hauts-de-Seine). "Quand les Spurs ont décroché le premier choix (après un processus de loterie), je me suis dit que j'avais de la chance, parce qu'ils ont cette culture, cette expérience d'avoir développé de bons joueurs. Je suis impatient."

"Je vais avoir du mal à dormir cette nuit", a confié Victor Wembanyama. "Demain, quelque chose va se produire auquel je rêve depuis des années. (...) Dès le jour où j'ai compris ce qu'était la draft, j'ai voulu être le premier choix." Très à l'aise face aux médias, malgré son jeune âge, le plus grand talent pur de l'histoire du basket français ne cache pas son ambition.

"Personne ne va m'empêcher de dribbler, de monter le ballon ou de tirer à trois points", a lancé l'ancien maillot numéro un des Mets de Boulogne-Billancourt. Evoluant dans un registre étendu très atypique pour un joueur de sa taille (2,24 m), Victor Wembanyama a expliqué avoir eu souvent à mener "bataille" pour pouvoir jouer son jeu et "rester fidèle à (lui-même). C'est quelque chose que je ne perdrai jamais."