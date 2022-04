Lakers: Kareem Abdul-Jabbar tacle encore LeBron James

Kareem Abdul-Jabbar a une nouvelle fois critiqué LeBron James dimanche. Il lui reproche son manque d’investissement sur les questions sociétales et ses prises de positions sceptiques sur la vaccination contre le Covid.

Dimanche soir avant le match des Lakers contre les Nuggets, Kareem Abdul-Jabbar n’a encore une fois pas été tendre avec LeBron James. "Certaines des choses qu’il a faites et dites sont vraiment indignes de lui. C’est presque comme s’il avait un pied dans chaque camp. C’est dur pour moi d’accepter ça alors qu’il s’en tient à une vision différente sur tout. C’est difficile de savoir quelle est sa position", a-t-il déclaré. Kareem Abdul-Jabbar lui reproche notamment ses prises de position sur le Covid et contre la vaccination, et son manque d’investissement sur les questions sociétales.

"J’ai des attentes plus élevées le concernant parce qu’il a conscience des problèmes et en a déjà parlé avec force et éloquence. Je pense qu’il a tellement d’atouts en termes de respect et d’accomplissements qu’il ne devrait pas s’abaisser dans ces moments-là", a-t-il continué dimanche à l’occasion de la remise du prix du "champion de la justice sociale" à Carmelo Anthony.

"Il n’y a pas de jalousie là-dedans"

Kareem Abdul-Jabbar, le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA, est-il aussi sévère avec LeBron James car celui-ci tente de faire tomber son record de meilleur marqueur de l'histoire de la NBA? Non, répond Kareem Abdul-Jabbar, "Je suis tout à fait pour qu’il le fasse. Il n’y a pas de jalousie là-dedans. Mais ce sont des choses qui affectent réellement la communauté noire. Il devrait faire attention. C’est tout ce que je demande."

Plus tard, l’ancien basketteur a nuancé ses propos: "Je regrette ma réponse brusque, qui a pris des proportions exagérées. Pendant des années, j’ai exprimé ma profonde admiration et mon profond respect pour LeBron en tant que leader de communauté et athlète. Ça n’a pas changé et ça ne changera jamais."

Les Lakers ont dans tous les cas passé un mauvais dimanche. En s’inclinant contre les Nuggets (118-129), leurs chances de se qualifier pour les play-in à l’Ouest s’amenuisent dangereusement. Toujours en délicatesse avec sa cheville, LeBron James a déclaré forfait quelques heures avant la rencontre.