NBA: après le coup de sang de Gobert, deux joueurs des Clippers s'embrouillent sur le banc

Mason Plumlee et Bones Hyland se sont pris la tête lors du dernier match de saison régulière des Clippers sur le parquet des Suns de Phoenix. Les deux joueurs ont été tête contre tête au moment de regagner le banc.

Décidément, la dernière soirée de saison régulière de NBA a été animée. Outre le pétage de plomb de Rudy Gobert, qui a frappé son coéquipier Kyle Anderson lors d'un temps mort du match entre Minnesota et New Orleans, la tension est également montée sur le banc des Clippers, qui jouaient leur place en play-offs sur le parquet des Suns de Phoenix, déjà assurés de terminer 4e de la Conférence Ouest.

Dans le troisième quart temps, l'équipe de Los Angeles venait de revenir à deux possessions lorsque l'incident débute. Sur une action défensive, Bones Hyland n'a pas écouté Mason Plumlee, qui lui demandait de s'ouvrir sur Terrence Ross, seul dans le corner. L'arrière des Suns a manqué son shoot et Plumlee a récupéré le rebond, avant de partir en contre-attaque.

Tête contre tête

Sur le contre, Plumlee a zappé son coéquipier et a préféré servir Russell Westbrook, qui lui a redonné le ballon pour inscrire un panier au buzzer. Le choix n'a guère plu à Hyland, qui n'a pas hésité à venir tête contre tête avec le numéro 44 des Clippers à leur retour sur le banc. Les deux joueurs ont dû être séparés par leurs coéquipiers. Finalement, l'embrouille a rapidement été évacuée puisque Plumlee et Hyland sont revenus sur le parquet pour le dernier quart temps.

"Ils ont trouvé une issue. C’est bon. Tout va bien. C’est un gros match alors si les choses ne tournent pas rond, il faut y remédier. Après cette petite échauffourée, on a pris notre envol et on a beaucoup mieux joué. Peut-être devrions-nous faire ça plus souvent ", a ironisé Tyonn Lue, le coach des Clippers après la rencontre.

Les coéquipiers de Kawhi Leonard ont assuré la 5e place de la Conférence Ouest à la faveur d'un succès 119-114 sur le parquet des Suns... qu'ils retrouveront lors du premier tour des play-offs.