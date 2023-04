NBA: où va être drafté Wembanyama ? Les franchises en meilleure position pour accueillir le phénomène français

La fin de la saison régulière de NBA est l'occasion de faire le point sur les équipes qui ont le plus de probabilités de récupérer le N°1 de la prochaine draft. Alors que le Français Victor Wembanyama est l’immense favori pour être le premier jeune joueur sélectionné par une franchise en juin, RMC Sport fait le point sur les hypothèses les plus probables.

Où va atterrir Victor Wembanyama, le très probable N°1 de la prochaine draft NBA ? Depuis plusieurs mois, il ne fait quasiment plus aucun doute que la nouvelle coqueluche du basket mondial sera le premier jeune joueur sélectionné par une franchise le 22 juin prochain. Mais, pour l’instant, le suspense reste entier concernant sa destination.

Depuis ce dimanche, on y voit cependant un peu plus clair. Avec la fin de la saison régulière, le classement exact des moins bonnes équipes est désormais figé. Et cette donnée est plus qu’importante puisque chaque franchise se voit attribuer une probabilité de récupérer le premier choix de la draft en fonction de son nombre de défaites. Concrètement, seules les 14 moins bonnes formations de la saison (celles non-qualifiées pour les playoffs) peuvent espérer accueillir Wembanyama dans un peu plus de deux mois. Avec plus ou moins de chances.

Trois favoris se détachent

Selon les règles définies par la NBA, les probabilités de choisir le N°1 de la draft sont attribuées sur le modèle suivant: 14% pour les trois pires équipes de la saison, 12,5% pour la quatrième, 10,5% pour la cinquième, 9% pour la sixième etc. En cette fin de saison régulière, trois favoris se détachent: les Detroit Pistons, les San Antonio Spurs et les Houston Rockets. Viennent ensuite les Charlotte Hornets et les Portland Trail Blazers.

Avec chacune 14% de chances de drafter Wembanyama, les fans des Pistons, des Spurs et des Rockets peuvent donc nourrir de sacrés espoirs. Aux Pistons, Wembanyama aurait la possibilité d’évoluer aux côtés d’un autre Français, Killian Hayes, tandis que les Spurs apparaissent, selon l’avis de nombreux fans et observateurs, comme la meilleure destination possible pour l’intérieur des Metropolitans. La franchise texane, dans laquelle a évolué Tony Parker pendant presque toute sa carrière, est souvent louée pour sa stabilité et sa capacité à faire émerger les jeunes talents.

L’ordre exact de la draft sera connu le 16 mai prochain à l’issue de la Draft Lottery. Lors de cette cérémonie, un grand tirage au sort est organisé entre les 14 moins bonnes équipes de la saison en tenant compte de ces fameuses probabilités. Ce soir-là, l’avenir de Wembanyama sera scellé.

Les probabilités d’obtenir le premier choix de la prochaine draft

Detroit Pistons: 14%

San Antonio Spurs: 14%

Houston Rockets: 14%

Charlotte Hornets: 12;5%

Portland Trail Blazers: 10,5%

Orlando Magic: 9%

Washington Wizards: 6,8%

Indiana Pacers: 6,7%

Utah Jazz: 4,5%

Dallas Mavericks: 3%