NBA: c'est quoi, cette Summer League où Wembanyama va jouer son premier match avec les Spurs ?

La Summer League de Las Vegas commence ce vendredi soir. Victor Wembanyama, premier choix de la draft NBA, y fera notamment ses débuts avec les San Antonio Spurs. Focus sur l'intérêt de la compétition et les joueurs à suivre du 7 au 16 juillet 2023.

Pour la première fois, on y verra "Wemby" en mode NBA. La Summer League est une compétition divisée en trois parties: d'abord deux petites compétitions à Salt Lake City puis en Californie et enfin, le plus grand tournoi à Las Vegas. Chaque équipe joue au moins cinq matchs. Après que chaque franchise a joué quatre matchs, les quatre meilleures équipes essaient de décrocher le trophée de la Summer League. Même si le tournoi prend place trois mois avant le début de la saison régulière, ce n'est pas un avant-goût totalement fidèle de la ''vraie'' saison NBA.

Les joueurs qui viennent en Summer League sont majoritairement jeunes, avec le couteau entre les dents pour prouver qu'ils méritent une place dans une rotation NBA. Il n'y a aucune chance d'y voir des superstars actuelles telles que LeBron James ou bien Stephen Curry. Les coachs principaux laissent également leurs postes à des assistants pour se faire la main.

Par exemple, Chris Finch, coach des Timberwolves de Minnesota, laisse sa place provisoirement au Français Maxime Lefèvre, qui s'était confié à RMC Sport : ''En général, ce sont plutôt les jeunes assistants, car les assistants qui ont plus d’expérience l’ont déjà fait. Après, on regarde qui ne l’a pas fait et ça se joue entre ces coachs-là.'' En somme, l'effectif ne ressemble donc pas à l'équipe ''réelle'' d'octobre.

Wembanyama, Miller, Henderson... Les joueurs à suivre

Cependant, certains joueurs, hauts placés dans la draft tels que Victor Wembanyama, Brandon Miller et Scoot Henderson, joueront bel et bien la Summer League. Cela représente une opportunité pour eux de bien débuter avec leurs nouvelles franchises et de poser leurs empreintes sur le futur de la NBA.

Le hasard fait bien les choses car pour son premier match, les Spurs de Victor Wembanyama affronteront d'emblée les Hornets de Brandon Miller, dans la nuit de vendredi à samedi, à 3h du matin.

D'un côté, Wembanyama est très attendu pour son premier match avec le maillot des Spurs de San Antonio. Le natif de Nanterre est le prospect le plus attendu en NBA depuis LeBron James, qui pense d'ailleurs que Wembanyama est un alien. Ni plus, ni moins. L'attente est si grande que le match se jouera à guichets fermés, ce qui témoigne de l'aura médiatique de ''Wemby'', à seulement 19 ans.

De l'autre côté, Brandon Miller, future star des Hornets de Charlotte, sera aussi scruté. Selon les rumeurs, c'est un certain... Michael Jordan, actionnaire désormais minoritaire de la franchise, qui aurait joué un rôle sur son choix à la deuxième place de la draft NBA 2023. Adroit au tir, Miller utilise également sa taille (2.06 mètres) pour s'imposer offensivement. L'ailier a des progrès à faire en défense, mais sa marge de progression est grande.

Beaucoup de fans et d'observateurs ne comprenaient pas sa sélection avant Scoot Henderson. Troisième choix de la draft 2023, le meneur américain a une lourde tâche : succéder à Damian Lillard après sa demande d'échange et devenir le nouveau visage de la franchise des Trail Blazers de Portland.

Henderson, qui pensait mériter la première place de la draft, impressionne physiquement et semble être un profil adéquat pour durer en NBA. Puissant, athlétique et mobile, sa progression est à surveiller.

Mis à part les trois premiers choix de la draft NBA 2023, il faudra aussi compter sur une multitude de Français outre Wembanyama: Bilal Coulibaly, Rayan Rupert, Sidy Cissoko...

La liste est longue, mais les promesses sont grandes pour cette nouvelle génération française, qui cherchera à s'imposer en NBA. Cela commence dès ce soir, avec la Summer League de Las Vegas.