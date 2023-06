NBA: combien va gagner Wembanyama après sa draft?

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama devrait devenir le premier Français à être sélectionné en première position de la draft NBA. Un honneur qui va le faire passer dans une toute nouvelle dimension financière.

Victor Wembanyama s’apprête à faire son entrée dans le grand monde de la NBA. Avec tout ce que cela implique, notamment d’un point de vue financier. Sur le point d’être choisi en première position de la draft 2023 dans la nuit de jeudi à vendredi (à partir de 2h du matin), le prodige français va entrer dans une toute nouvelle dimension économique.

Alors qu’il touchait environ 20.000 euros par mois à Boulogne-Levallois, selon les estimations du Parisien, le très probable futur joueur des San Antonio Spurs va voir ses revenus exploser.

En NBA, toutes les équipes sont soumises à un plafond salarial (une masse salariale à ne pas dépasser) et ce que touchent les joueurs est très encadré. La "rookie scale" (échelle de revenus pour les débutants) définit ce que touchent les nouveaux arrivants dans la Grande Ligue. Selon les sites spécialisés Real GM et Spotrac, cette rookie scale prévoit un salaire annuel de 10,132 millions de dollars (9,22 millions d’euros) pour un N°1 de draft lors de sa première saison. A titre de comparaison, le 10e choix de la draft touche 4,4 millions de dollars (4 millions d’euros), d’où l’importance d’être drafté le plus haut possible.

La rookie scale prévoit cependant une négociation à plus ou moins 20% du salaire. S’ils le souhaitent, les dirigeants des San Antonio Spurs peuvent donc décider de le payer 12,158 millions de dollars (11,07 millions d’euros) lors de sa première saison.

Environ 55 millions de dollars sur ses quatre premières saison... avant une renégociation

Au cours de sa deuxième saison, si l’on part du principe (très probable) que les Spurs lui ont offert les 20% en plus, Wembanyama, qui va signer un contrat de trois ans, touchera 12,766 millions de dollars (11,62 millions d’euros). L’exercice suivant, son troisième dans la Grande Ligue, il sera payé 13,374 millions de dollars (12,18 millions d’euros). Enfin, pour sa quatrième saison (en option), les Spurs devront débourser 16,865 millions de dollars (15,35 millions d’euros).

Au total, "Wemby" pourrait donc toucher environ 55 millions de dollars (50 millions d’euros) sur ses quatre premières saisons. Ensuite, alors qu’il sera seulement âgé de 23 ans à l’issue de la saison 2026-2027, il sera agent libre et pourra renégocier un nouveau contrat nettement supérieur. A titre d’exemple, Zion Williamson, N°1 de la draft 2019, a signé une prolongation avec les New Orleans Pelicans qui prévoit un salaire de 33,5 millions de dollars (30,5 millions d’euros) en 2023-2024 et 41.540 millions de dollars (37,82 millions d’euros) en 2026-2027.

Au salaire de Wembanyama, il faudra bien évidemment ajouter les revenus liés à ses contrats de sponsoring. Selon les chiffres de Forbes, LeBron James touche par exemple 75 millions de dollars (68 millions d’euros) en revenus dits extrasportifs. Wembanyama n’est évidémment pas encore dans la même sphère que le "King". Mais s’il confirme toutes les promesses sur les parquets américains, son image va se monnayer au prix fort.