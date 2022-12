NBA: Embiid encore en fusion avec 53 points

Joel Embiid, pivot de Philadelphie, a signé une nouvelle performance magistrale en inscrivant 53 points dimanche lors du carton face aux Charlotte Hornets (131-113).

Joel Embiid a réalisé une performance spectaculaire dimanche, en marquant 53 points, pour permettre aux Philadelphia Sixers de battre les Charlotte Hornets (131-113), tandis que les Pelicans de la Nouvelle-Orléans ont à nouveau battu les Suns (129-124), après prolongation. Embiid est devenu le premier joueur de NBA cette saison à marquer plus de 50 points lors de plusieurs matchs. Le Camerounais de 28 ans a inscrit 53 points, en réussissant 20 tirs sur 32, dont 2 sur 3 à trois points, et a marqué ses 11 lancers francs, tout en prenant 12 rebonds.

Comme Iverson et Chamberlain

Il devient le troisième joueur de l'histoire des Sixers à marquer 50 points ou plus sur plusieurs matchs dans une saison, rejoignant ainsi Allen Iverson et Wilt Chamberlain. "Ça a été incroyable à regarder, a réagi son coéquipier Montrezl Harrell (9 pts, 4 passes, 3 rbds). C'est un joueur habile. Il fait tellement de choses pour notre équipe sur le plan offensif et défensif également. Le fait qu'il joue de façon dominante sur les deux côtés du parquet montre à quel point c'est un grand joueur." Les Sixers restent cinquièmes à l'Est (14 victoires, 12 défaites), tandis que Charlotte sombre à la 14e place (7 victoires, 20 défaites).

Après avoir marqué 35 points vendredi dans la victoire des Pelicans face aux Suns, Zion Williamson a reproduit sa performance en inscrivant le même nombre de points, pour mener les Pelicans à leur septième triomphe consécutif. L'ailier fort a également pris 8 rebonds et offert 3 passes décisives. Chose rare pour lui, il s'est même fendu de deux tirs à 3 points. CJ McCollum a ajouté 29 points pour les Pelicans, qui confortent leur avance en tête de la conférence Ouest, avec un bilan de 18 victoires et 8 défaites.

Pour les Suns, qui étaient privés de Devin Booker (ischio-jambiers), c'est une quatrième défaite d'affilée, même s'ils restent quatrièmes à l'Ouest (16 victoires, 11 défaites). Chris Paul (6 pts, 11 passes) a égalisé à 4 secondes de la fin pour arracher la prolongation, mais les Pelicans, défaits par les Suns au premier tour des playoffs la saison dernière, ont cette fois pris l'avantage. A Atlanta, dans une fin de match complètement folle, les Hawks ont battu, après prolongation, les Bulls (123-122) sur un panier improbable au buzzer d'AJ Griffin (17 pts).

C'est sur un lancer franc que Derrick Jones Jr. a arraché la prolongation pour Chicago, mais il a raté son deuxième lancer, qui aurait donné la victoire aux Bulls dès le temps réglementaire. Les Lakers de LeBron James ont quant à eux regoûté à la victoire, après trois défaites consécutives. La franchise de Los Angeles a battu les Detroit Pistons (117-124), grâce aux 35 points de LeBron James et au double-double d'Anthony Davis (34 pts, 15 rbds).

Les New York Knicks ont enchaîné une quatrième victoire consécutive, en disposant des Sacramento Kings (112-99). Julius Randle et RJ Barrett ont tous deux marqué 27 points. Enfin, les Bucks de Giannis Antetokounmpo (16 pts, 18 rbds), deuxièmes de la conférence Est, se sont fait surprendre par les Houston Rockets (97-92), derniers à l'Ouest. Jalen Green a marqué 30 points.