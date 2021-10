NBA: Fournier magistral pour sa première avec les New York Knicks au Madison

Pour leur premier match de la saison NBA, les New York Knicks ont battu chez eux les Boston Celtics, au terme d'une double prolongation (138-134). Et le Français Evan Fournier a été décisif pour son baptême du feu au Madison Square Garden.

De la tension, du spectacle, des tirs depuis le parking, et à la fin, une victoire. Pour la première de la saison NBA, le public du Madison Square Garden a vécu mercredi soir un match complètement dingue, puisque les New York Knicks ont battu les Boston Celtics sur le fil (138-134), et surtout au terme d'une double prolongation à l'intensité remarquable.

Si Jaylen Brown a pris feu avec les Celtics (46 pts, 9 reb, 6 pd), Julius Randle lui a bien répondu du côté des Knicks (35 pts, 8 reb, 9 pd). Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la performance de notre Français Evan Fournier. Qui, pour sa première avec le maillot de New York, a été magistral.

Un Frenchie brillant dans le money-time

L'arrière tricolore a signé une partition à 32 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions, avec un très joli 6 sur 13 à trois points. En étant décisif, qui plus est, dans le money-time. Appliqué lors des trois premiers quart-temps, l'ancien joueur d'Orlando a sérieusement haussé le ton dans le quatrième et dans la double prolongation, en enchaînant les tirs primés pour refroidir les Celtics. Dont l'un hyper précieux dans la dernière minute.

De quoi séduire dès son baptême du feu l'exigeant public new-yorkais, et avoir forcément la banane. "Je suis juste heureux de cette première victoire à la maison, a lancé Fournier, à chaud. J’ai essayé de jouer mon jeu, je suis resté agressif, moi-même. J’ai adoré l’énergie ici, c’était incroyable."