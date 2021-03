NBA: Fournier quitte Orlando pour Boston

Libre à la fin de la saison, Evan Fournier quitte le Magic d'Orlando, en pleine reconstruction. À quelques heures de la fin de la période de transferts, l'arrière de 28 ans rejoint les Celtics de Boston, candidats aux playoffs.

Son double-pas gagnant à six secondes du terme, mercredi soir contre les Phoenix Suns (112-11), a donc vraisemblablement été son cadeau d'adieu au Orlando Magic. Au lendemain de ce match et à quelques heures de la clôture du marché des transferts de la NBA (20h00), Evan Fournier s'est engagé ce jeudi avec effet immédiat chez les Celtics de Boston.

Le basketteur français de 28 ans est échangé contre deux seconds tours de draft, selon Adrian Wojnarowski, journaliste d'ESPN extrêmement bien informé sur ces dossiers. Cela va donc permettre au Magic, qui se sépare aussi de Nikola Vucevic (envoyé à Chicago), d'entamer sa reconstruction et de parier sur des jeunes comme Jonathan Isaac et Markele Fultz.

Déclaration d'amour au Magic

Au top de sa forme, avec 19,7 points, 2,9 rebonds et 3,7 assists par match, Evan Fournier quitte ainsi l'avant-dernier de la conférence est pour une franchise qui joue une place en playoffs. Dirigés par Brad Stevens, les Celtics sont actuellement huitièmes avec 21 victoires contre 23 défaites.

Annoncé aussi sur les tablettes des New York Knicks, Evan Fournier allait être libre à la fin de la saison. Après cette dernière victoire arrachée contre Phoenix, l'arrière francilien a fait une vibrante déclaration en hommage à Orlando: "J’ai vécu avec mes parents jusqu’à 13 ans, puis je suis parti de la maison. Je ne suis jamais resté plus de deux ans au même endroit. Le fait d’avoir été ici pendant sept ans en dit long. J’ai eu un fils ici, je me suis marié ici. Ça signifie beaucoup. Si c’est la fin, ce sera la fin. Mais c’est évident que j’aime cette franchise".