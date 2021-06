NBA: Harden balaie Fournier et les Celtics, Brooklyn en demi-finales à l'Est

James Harden (34 points, 10 passes, 10 rebonds) a porté Brooklyn vers les demi-finales de la conférence Est en participant activement à la victoire face à Boston (123-109), mardi pour remporter la série 4-1.

Les Nets, emmenés par James Harden ont remporté (123-109) une quatrième victoire aux dépens des Celtics, synonyme de qualification pour les demi-finales de conférence Est, où un choc entre prétendants au titre NBA les attend contre les Milwaukee Bucks.

Une ambiance plus apaisée qu'à Boston

C'est dans l'ambiance bien plus apaisée régnant au Barclay Center, loin de l'électricité qui a accompagné le retour de Kyrie Irving au Boston Garden lors des deux précédentes manches, que Brooklyn en a fini dans sa série du 1er tour des play-offs.

Dès le premier temps mort, le speaker en a tout de même profité pour rappeler le code de conduite que doivent respecter les fans dans toutes les salles. Et aucun incident n'a été déploré.

Fournier à terre

Sur le parquet, James Harden a été la locomotive des Nets. Auteur d'un triple-double (34 pts, 10 passes, 10 rbds, 2 contres), c'est lui qui, à plusieurs reprises, a permis à son équipe de reprendre le large au score quand Boston ne désarmait pas, soit par ses shoots derrière l'arc, soit en attaquant le cercle, Evan Fournier se retrouvant par deux fois sur les fesses sur son passage.

Sans donner l'impression de forcer, Brooklyn a poussé un gros coup d'accélérateur au milieu du 4e quart-temps, avec quatre actions consécutives à trois points: un panier plus le lancer franc du "Beard", suivi par deux shoots derrière l'arc des deux autres membres du "Big3" Kevin Durant (24 pts) et Kyrie Irving (25 pts), avant que Harden n'en plante un autre. Le tout en deux minutes pour mener 106-91 et tuer le suspense.

"On a fait du très bon travail. Aujourd'hui, on a su durcir le jeu au 4e quart-temps. On a verrouillé la défense et comme derrière on sait faire offensivement, on a pris du plaisir", a commenté Harden.

Rendez-vous face aux Bucks

En face, la marche était trop haute pour les C's, a fortiori sans Kemba Walker et Jaylen Brown, blessés, même si Jayson Tatum, diminué par des douleurs au pied droit, a réussi 32 points (9 rbds) et Evan Fournier s'est démené à la limite de l'exclusion (18 pts, 6 rbds, 5 fautes).

La logique a donc été respectée en faveur des Nets, qui devront assumer un peu plus leur statut de favori au prochain tour, à compter de samedi, face à des Bucks d'un autre calibre avec Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday.