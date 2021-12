NBA: l'organisation d'un tournoi en pleine saison à l'étude

Alors que la saison de NBA est déjà dense, les dirigeants de la ligue étudient la possibilité de disputer un tournoi juste avant les fêtes. Cette idée pourrait être mise en place dès l'année prochaine.

Bientôt une Leaders Cup américaine ? Alors que la saison de NBA occupe déjà une grande partie du calendrier entre octobre et jusqu'à mai-juin pour les play-offs, la ligue est de plus en plus emballée par l'organisation d'un mini tournoi organisé en cours de saison, à l'image de la Semaine des As et de la Leaders Cup, mises en place en France depuis 2003. Soucieuse de proposer quelque chose de différent aux équipes, aux joueurs et aux spectateurs, la NBA est en pleine négociations avec le syndicat des joueurs (NBPA) pour mettre en place cette nouvelle compétition. Selon les informations de la chaîne américaine ESPN, les discussions avancent et l'intérêt des deux parties pour cet évènement augmente.

Une saison régulière à 78 matchs ?

Mais quel serait le format de ce tournoi? Tout comme la version française, il y aurait quelques ajustements. En fonction des résultats de la première partie de la saison régulière, huit équipes se qualifieraient pour les quarts de finale, avant les demies et la finale, prévue juste avant les fêtes de fin d'année. Cette évolution du calendrier pourrait être mise en place dès la saison prochaine mais pourrait toutefois être retardée d’un an. Afin de libérer de la place dans un calendrier très chargé, la NBA accepterait de réduire la saison régulière de 82 à 78 matchs, avec chaque formation qui perdrait deux matchs à domicile.

Pour motiver les équipes et les joueurs, la formation victorieuse toucherait pas moins d’un million de dollars par joueur. Le sujet devrait être à l’ordre du jour de la prochaine réunion du syndicat des joueurs, en marge du All-Star Game organisé à Cleveland, avec les joueurs qui pourraient accepter cette idée et lancer formellement le projet.