NBA: Malgré la défaite des Lakers, LeBron James bat un nouveau record

Lors de la défaite des Los Angeles Lakers face aux Nets de Brooklyn (122-115), LeBron James, la star des Angelinos, est devenu le recordman de points marqués à Noël, pour son 16e Christmas Day.

Un nouveau record pour du beurre. Ce samedi, lors du traditionnel Christmas Day organisé par la NBA, LeBron James a battu un énième record dans sa carrière. Le joueur des Los Angeles Lakers est devenu, à bientôt 37 ans (il les aura le 30 décembre), le meilleur scoreur lors d'une soirée de Noël (422 points), dépassant une autre légende de L.A, Kobe Bryant (395), lors de la défaite de son équipe face aux Brooklyn Nets (122-115) à la Crypto.com Arena, le nouveau nom du Staples Center.

Les Nets résistent au comeback des Angelinos

Malgré une feuille de statistiques impressionnante (39 points, 9 rebonds et 7 passes), celui qui partage le record du nombre de matchs disputés à Noël avec Kobe Bryant (16) n'a pas pu éviter la cinquième défaite consécutive face à Brooklyn, qui comptait pourtant sept absents en raison du Covid, dont Kévin Durant et LaMarcus Aldridge. Auteurs de performance en dents de scie depuis le début de la saison, les champions 2020 ont encore montré deux visages ce samedi.

Dépassés et malmenés pendant trois quart-temps, les Lakers ont subi la loi de James Harden (36 points, 10 rebonds, 10 passes, 3 contres) et Patty Mills (34 points et 7 passes, à 8/13 à 3-points). Menés de 23 points à dix minutes de la fin, les coéquipiers de LeBron James ont entamé un impropable comeback pour revenir à 115-115 à 45 secondes de la fin. Insuffisant toutefois pour éviter un nouveau revers. Après cette nouvelle défaite, les Lakers sont 7e dans la conférence Ouest (16-18), alors que les Nets restent en tête à l'Est (22-9).