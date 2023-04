NBA: les Lakers font tomber Memphis au premier match des play-offs

Les Los Angeles Lakers, passés par le play-in, se sont imposés lors de leur premier match des play-pffs face à Memphis (128-112), dimanche.

Les Lakers de LeBron James ont remporté le premier match de la série de play-offs NBA qui les oppose aux Grizzlies (112-128), dimanche à Memphis. La franchise de Los Angeles, qui a dû passer par les barrages pour se qualifier pour les play-offs, a pu compter sur sa superstar, James (21 pts, 11 rbds, 5 passes) et Anthony Davis (22 pts) pour l'emporter et faire comprendre qu'il fallait compter sur eux, malgré leur statut de tête de série n°7.

Un nouveau record pour LeBron James

LeBron James, 38 ans, qui participe à ses seizièmes play-offs, est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire à marquer au moins 20 points, prendre 10 rebonds et distribuer 5 passes lors d'un match de phase finale. Celui qui est devenu cette année, le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, s'est également illustré sur un contre autoritaire face à Desmond Bane (3 contres au total sur la partie).

Anthony Davis, qui s'est fait mal au bras droit après un contact avec Jaren Jackson Jr, est retourné dans les vestiaires à 1 min 15 de la mi-temps, mais est finalement revenu après la pause. Les Lakers ont pu notamment s'appuyer sur ses 12 rebonds et 7 contres. Austin Reaves a également marqué 23 points, Rui Hachimura en a ajouté 29 en sortie de banc.

Du côté des Grizzlies, Ja Morant a été limité à 18 points, mais Jaren Jackson Jr l'a parfaitement suppléé en inscrivant 31 points. Insuffisant pour Memphis qui espère pour pouvoir compter sur Morant, sorti blessé en fin de partie, pour le match 2, mercredi, toujours à Memphis.

La journée NBA se poursuit dimanche avec les Milwaukee Bucks, franchise au meilleur bilan de la ligue cette saison, qui accueillent le Miami Heat et les Phoenix Suns de Kevin Durant et Devin Booker, qui accueillent les LA Clippers. Enfin, les Minnesota Timberwolves d'Anthony Edwards et Rudy Gobert auront fort à faire face aux Denver Nuggets du double MVP Nikola Jokic.