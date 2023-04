NBA: "Personne n'est parfait", Gobert s'explique après son coup de poing contre un coéquipier

Auteur d'un coup de poing sur son coéquipier des Minnesota Timberwolves Kyle Anderson lors du dernier match de saison régulière dimanche face aux New Orleans Pelicans, Rudy Gobert a fait son retour avec son équipe après avoir été suspendu. L'occasion de s'expliquer sur son geste.

Suspendu par les Minnesota Timberwolves pour avoir frappé son coéquipier Kyle Anderson, Rudy Gobert était de retour ce jeudi après avoir manqué le premier match de play-in pour une qualification en play-offs face aux Los Angeles Lakers (défaite 108-102). Le Français s'est exprimé face à la presse pour la première fois depuis son coup de sang lors du dernier match de saison régulière face aux New Orleans Pelicans dimanche.

"J'aime toujours Kyle"

"Nous nous sommes excusés l'un et l'autre et nous sommes passés à autre chose. C'est la vie, a déclaré Gobert. C'est différent lorsque des millions de personnes regardent des vidéos et ont une opinion sur ce qui s'est passé, mais que nous ne pouvons pas contrôler. Ce que nous pouvons contrôler, c'est le respect que nous avons l'un pour l'autre et notre relation." Le sentiment d'Anderson était le même lors des interviews après le match de dimanche et mardi avant que les Wolves n'affrontent les Lakers.

"J'aime toujours Kyle. Il est toujours mon frère. Je dis aux gens: 'parfois, vous vous battez avec votre famille. Parfois, on se bat avec des gens que l'on aime et que l'on respecte', a poursuivi le Français. C'est la vie. Personne n'est parfait. Les erreurs arrivent, puis on grandit et on passe à autre chose."

Une défaite sans Gobert et un retour à la compétition compromis

Rudy Gobert a fait son retour avec les Minnesota Timberwolves ce jeudi après une suspension imposée par son équipe pour leur premier match de play-in. Néanmoins des problèmes de dos persistants compromettent sa participation au match suivant, face au Oklahoma Thunder qui aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi.

Le Français avait été exclu de l'arène dimanche après avoir donné un coup de poing à son coéquipier Kyle Anderson lors d'une dispute pendant un temps mort dans le deuxième quart-temps du dernier match de la saison régulière de Minnesota. En guise de punition, Rudy Gobert a été suspendu pour le déplacement à Los Angeles, où les Wolves ont perdu 108-102 en prolongation contre les Lakers mardi, après avoir dilapidé une avance de 15 points.