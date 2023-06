NBA: Conor McGregor met KO la mascotte de Miami et l’envoie aux urgences

Présent vendredi à Miami pour le match 4 des finales NBA entre le Heat et Denver (95-108), Conor McGregor, la star du MMA, a surestimé sa force lors d’une courte mise en scène avec la mascotte de la franchise de Floride. En deux coups, l’Irlandais a mis la personne qui incarne le pauvre "Burnie" KO, au point qu’elle a dû être transportée à l’hôpital.

L’image a fait le tour du monde. Au centre du parquet, Conor McGregor et Burnie la mascotte de Miami. Ce qui aurait dû être un petit show bon enfant pour amuser le public durant un temps mort du match 4 des finales NBA entre le Heat et Denver (95-108) a failli virer au drame. La star du MMA, en retrait de la cage depuis deux ans, a visiblement toujours du mal à maîtriser sa force. Et le faux combat entre l’Irlandais et la mascotte équipée de gants de boxe géants s’est terminé… aux urgences.

Des nouvelles rassurantes de Burnie

Deux gauches (beaucoup trop) puissantes de McGregor ont terrassé la personne qui incarnait le pauvre Burnie. La première, énorme, a mis Burnie au sol et fait voler ses faux cheveux sur le parquet. La seconde n’a rien arrangé. Si ces coups étaient sans doute prévus, l’Irlandais de 34 ans présent à Miami pour la promotion de TIDL baby, un spray… anti-douleur, y est allé beaucoup trop fort. "Oh pitié Burnie, tu vas avoir besoin d’un peu de TIDL baby", a lancé à chaud speaker qui ne croyait pas si bien dire. L’individu dans le costume de Burnie a été transporté à l’hôpital où il a reçu des anti-douleurs. Il va bien et a pu regagner son domicile.