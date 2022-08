NBA: retournement de situation, les Nets annoncent que Durant va rester la saison prochaine

Alors que Kevin Durant avait demandé son transfert au début de l’été, les Brooklyn Nets ont annoncé ce mardi que leur ailier star allait poursuivre son aventure avec la franchise new-yorkaise la saison prochaine.

La montagne a finalement accouché d’une souris. Un peu moins de deux mois après la révélation de ses envies de départ, Kevin Durant va finalement rester aux Brooklyn Nets, assure la franchise new-yorkaise dans un communiqué publié ce mardi.

"Nous avons décidé d’aller de l’avant dans notre collaboration, clame le manager général des Nets, Sean Marks, dans le communiqué. Nous sommes concentrés sur le basket avec un objectif commun en tête: construire une équipe sur la durée pour ramener un titre à Brooklyn."

L'annonce de ses envies de départ avait secoué le début de la free agency

Le 30 juin dernier, l’annonce de sa volonté de quitter les Nets avait provoqué une véritable déflagration dans le monde de la NBA, alors que le marché des agents libres venait tout juste d’ouvrir ses portes.

Superstar de la NBA, deux fois champion (2017 et 2018) avec les Golden State Warriors, Durant semblait décidé à aller voir ailleurs pour tenter de remporter une nouvelle bague. À la suite d’une piteuse élimination au premier tour des playoffs contre les Boston Celtics (quatre victoires à zéro) et l’éclatement du Big Three formé avec Harden (parti aux Sixers en milieu de saison dernière) et Irving, KD ne sentait alors pas les Nets capables d’aller jusqu’au titre NBA.

Pour rester à Brooklyn, la star de 33 ans aurait même demandé le départ du coach, Steve Nash, et celui de Sean Marks. Mais le propriétaire des Nets, Joe Tsai, avait alors apporté son soutien au tandem. Sauf énorme retournement de situation, les trois hommes se retrouveront donc tous au camp d’entraînement de la franchise d’ici peu.