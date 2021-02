NBA: Snyder et Rivers désignés coaches au All-Star Game, une chance pour Gobert

Quin Snyder (Utah) et Dc Rivers (Philadelphie) seront les entraîneurs de la "Team LeBron James" et de la "Team Kevin Durant" lors du All-Star Game (le 7 mars à Atlanta).

L'entraîneur de Utah Quin Snyder et celui de Philadelphie Dc Rivers ont été respectivement désignés entraîneurs de la "Team LeBron James" et de la "Team Kevin Durant" au All-Star Game qui se déroulera le 7 mars à Atlanta, a annoncé vendredi la NBA.

Traditionnellement les coaches du "ASG" sont ceux des franchises présentant le meilleur bilan de la saison régulière, juste avant l'évènement. Ce qui est le cas du Jazz, assuré d'être leader à l'Ouest (24 victoires, 5 défaites) d'ici dimanche 28 février.

Les Sixers ont eux consolidé leur domination dans la conférence Est (20-10), vendredi soir en battant Chicago (112-105). Pour Rivers, ce match des étoiles sera son troisième après ceux de 2008 et 2011, alors qu'il était à la tête des Boston Celtics.

Gobert et Mitchell devraient être appelés par Snyder

Snyder est le 2e coach de l'histoire de Utah après Frank Layden (1984) à s'asseoir sur le banc du All-Star Game, chose que le légendaire Jerry Sloan n'a jamais pu faire, bien qu'ayant conduit la franchise à deux finales du championnat, perdues à chaque fois contre les Bulls de Michael Jordan (1997, 1998).

Son capitaine sera LeBron James, plébiscité aux votes des fans, joueurs et journalistes, et qui choisira, en alternance avec Kevin Durant pour l'autre équipe, ses quatre coéquipiers du cinq majeur et aussi les remplaçants, préalablement sélectionnés par les entraîneurs.

A ce titre, le Français Rudy Gobert et la jeune star Donovan Mitchell, tous deux prépondérants à l'excellent début de saison du Jazz, devraient logiquement être appelés par Snyder. Ils avaient goûté pour la première fois à un ASG, peu de temps avant que la pandémie de coronavirus ne mette le sport sous cloche pour de longs mois.