NBA: fan de rap, LeBron James pourrait s'impliquer dans un album

Amateur de rap, l'aillier des Lakers, Lebron James, voudrait faire un album avec des proches du milieu de la musique. Le joueur de 36 ans a déclaré réfléchir à ce projet ce jeudi, sur les réseaux sociaux.

Si LeBron James est encore loin de mettre un terme à sa carrière, la star des Lakers pense déjà à sa reconversion professionnelle. Ce jeudi sur les réseaux sociaux, le quadruple champion de la NBA a déclaré sa flamme pour le rap: "Mon amour pour la musique est fou !!" a écrit Lebron James sur son compte Twitter.

En fin de contrat en 2023 avec la franchise californienne, l’ailier ne compte cependant pas chanter: "Oh non, je ne vais pas faire de rap ou autre chose du genre. Je ne suis pas fou, je sais dans quoi je suis doué, mais je vous dis un truc, c'est que j’ai envie de le faire" et prèfère s’appuyer sur d’autres artistes: "J’ai tant d’amis qui peuvent le faire à ma place", a déclaré LeBron James qui est en passe de devenir le troisième joueur à atteindre la barre des 35 000 points en saison régulière.

LeBron James déjà très proche du monde du rap

"Je réfléchis à cela", a conclu LeBron James, laissant ses followers dans l’attente d'en savoir plus sur ce futur projet musical. Très proche des grands noms du rap américain, le joueur All-Star à 16 reprises a de très bonnes relations avec Jay-Z ou Snoop Dogg, connus pour être des fans des Lakers.

Ce n’est pas la première fois que la star des Los Angeles Lakers de 36 ans, s’investit dans la musique, ayant été producteur exécutif de l'album de 2 Chainz "Rap or Go to the League". LeBron James s’était déjà rendu sur scène lors d’une performance de Travis Scott et de Drake en 2018