NBA: "Un impact immédiat", la presse américaine excitée par l’arrivée attendue de Wembanyama à San Antonio

San Antonio a remporté la loterie de la draft NBA 2023 et va pouvoir utiliser son premier choix pour recruter Victor Wembanyama le 22 juin prochain. Une perspective qui fait saliver la presse américaine, ravie de voir débarquer chez les Spurs le phénomène français de 19 ans.

Le gros lot. Ou plutôt le grand lot. San Antonio a remporté mardi la loterie de la draft NBA 2023. Les Spurs disposent désormais du choix n°1 et devraient s’en servir pour recruter Victor Wembanyama le 22 juin prochain. Cinq ans après le départ de Tony Parker, le Français de 19 ans (qui mesure près de 2,20m) est attendu au Texas pour rebooster une franchise sur le déclin, qui reste sur quatre années consécutives sans play-offs et vient de boucler l’une des pires saisons de son histoire (22 victoires, 60 défaites). De quoi exciter sérieusement la presse américaine.

Ce mercredi matin, le visage du phénomène des Metropolitans 92 s’affiche en Une de la rubrique sport du New York Times. "Les San Antonio Spurs obtiennent le premier choix de la loterie de la draft. On s’attend à ce que ce soit Victor Wembanyama, une star française du basket âgée de 19 ans", résume le quotidien de la Grosse Pomme.

"Un talent générationnel"

CBS News imagine que "l’un des prospects les plus prometteurs de l’histoire" aura "un impact immédiat sur la NBA". "Wembanyama, qui termine sa troisième saison professionnelle en France, est considéré comme le meilleur choix depuis des mois. Il a la taille d'un pivot, le tir d'un ailier et la capacité de passer d'un meneur de jeu", écrit le média US, avant de citer Adam Silver, le commissaire de la NBA: "C'est un jeune homme incroyable. Il semble clairement être un talent générationnel."

Sport Illustrated s’attarde sur l’euphorie qui entoure Victor Wembanyama de l’autre côté de l’Atlantique: "Le prodige suscite un engouement que les fans n’avaient plus connu depuis l’arrivée de LeBron James en NBA en 2003." Le crack des Yvelines entretient lui-même cette attente, à l’image de sa déclaration pleine d'ambition sur ESPN après la loterie de la draft: "Je vais essayer de gagner une bague le plus tôt possible, alors soyez prêts!

San Antonio a besoin d’une "pièce maîtresse"

Dans un papier plus fouillé, ESPN s’interroge sur la manière dont "Wemby" va s’intégrer chez les Spurs: "Après avoir passé les quatre dernières années à libérer de l'espace et à recruter de jeunes espoirs, San Antonio est à la recherche d'un véritable joueur de renom, capable de ramener l'équipe dans la course aux plays-offs." Malgré son horrible saison, la franchise texane dispose d’un effectif avec un certain potentiel, à l’image de Jeremy Sochan, Keldon Johnson, Devin Vassell, Malaki Branham ou Blake Wesley.

"Les Spurs ont l'habitude de développer leurs jeunes joueurs, mais cette équipe est loin d'être un produit fini. Il manque une véritable pièce maîtresse capable de rassembler tous les éléments", estime ESPN, qui imagine également le recrutement d’un meneur de jeu expérimenté et d’éléments susceptibles de renforcer le secteur intérieur autour de Wembanyama.

Un profil compatible avec celui de Sochan

L’un de ses journalistes spécialisés, Jeremy Woo, résume la situation: "D'un point de vue sportif, Wembanyama et les Spurs se complètent parfaitement. San Antonio a besoin de quelqu'un pour l'aider à porter la charge offensive et ancrer sa défense dans la peinture. L'idée que Wembanyama puisse éventuellement faire les deux à un niveau d'élite est ce qui fait de lui un espoir générationnel de la NBA."

"Je serais très curieux de voir l'alchimie qui pourrait se créer entre Wembanyama et Sochan, un attaquant polyvalent, plein d'énergie et à l'esprit défensif, dont les racines du basket se trouvent également en Europe, poursuit le reporter américain. Sochan est un joueur très compétitif, qui a le sens de l'équipe et qui peut défendre plusieurs positions. Il aiderait à des tâches défensives plus physiques, ce qui permettrait à Wembanyama de jouer sur tout le terrain, des deux côtés."

Popovich pourrait prolonger pour le former

Pour sa saison rookie (2023-2024), Victor Wembanyama devrait être coaché par le mythique Gregg Popovich, l’ancien mentor de TP, âgé de 74 ans. "L'opportunité de former un talent comme Wembanyama pourrait certainement prolonger la carrière de Pop et son désir de continuer à entraîner", explique ESPN, en rappelant que les deux dernières fois où les Spurs ont bouclé une saison aussi mauvaise, ils ont recruté David Robinson (1989) et Tim Duncan (1997) lors de la draft suivante.