NBA: une statue de Kobe Bryant sera érigée devant l'arena des Lakers

C'est ce 24 août, jour du "Mamba Day" à Los Angeles, que Vanessa Bryant a annoncé qu'une statue de son mari serait dévoilée le 8 février 2024 devant la salle des Los Angeles Lakers.

Les Los Angeles Lakers vont rendre hommage à leur ancienne star Kobe Bryant, mort dans un accident d'hélicoptère en 2020, en érigeant une statue en bronze à son effigie devant leur arena, ont-ils annoncé jeudi.

L'oeuvre de la sculpteuse Julie Rotblatt Amrany sera dévoilée le 8 février 2024 avant un match entre les Lakers et les Denver Nuggets, champion en titre de NBA. Le 8 et le 24 sont les deux numéros de maillot portés par Bryant durant sa carrière.

"Il n'y a pas meilleur endroit pour honorer Kobe"

L'annonce a été faite par la veuve du joueur, Vanessa Bryant, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "Kobe a joué toute sa carrière aux Lakers. Dès son arrivée il s'est senti chez lui dans la Cité des Anges", a-t-elle dit.

Contrairement à ce que le Daily Mail avançait, la statue représentera uniquement Kobe. La star ne sera pas accompagnée sur l'oeuvre, de sa fille Gigi : "C'est l'un des athlètes les plus extraordinaires de tous les temps et l'un des individus les plus emblématiques de l'histoire de Los Angeles. Il n'y a pas meilleur endroit pour honorer Kobe", a précisé Jeanie Buss, propriétaire des Lakers.

Cette statue rejoindra celles de Magic Johnson, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Elgin Baylor ou encore Chick Hearn.

Kobe Bryant, cinq fois champion de NBA et 18 fois All-Star, a trouvé la mort à l'âge de 41 ans avec sa fille Gianna, 13 ans, et sept autres personnes dans un accident d'hélicoptère le 26 janvier 2020 près de Los Angeles. Il avait pris sa retraite sportive en 2016.