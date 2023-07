Une nouvelle vidéo rassurante de Bronny James après son arrêt cardiaque

Victime d'un arrêt cardiaque lors d'un entraînement il y a quelques jours, Bronny James est rentré au domicile de la famille James. Son père, LeBron James, l'a annoncé sur ses réseaux sociaux en publiant une vidéo où Bronny joue du piano.

Bronny James va mieux. Le fils de LeBron James avait été victime, il y a quelques jours, d'un arrêt cardiaque à l'entraînement avec l'Université de Californie du sud. Il avait ensuite était transporté à l'hôpital et son état était stable après avoir quitté l'unité de soins intensifs.

Sur ses réseaus sociaux, LeBron James avait déclaré que sa famille était réunie et en bonne santé : "Tout le monde se porte bien. Nous ressentons votre amour. Nous aurons plus de choses à dire quand nous serons prêts, mais je voulais dire à tout le monde combien votre soutien a compté pour nous tous !", a déclaré James sur les réseaux sociaux.

Bronny James est de retour dans la maison James

A en croire les réseaux sociaux de LeBron James, son fils, Bronny James, 18 ans, est rentré à la maison et se porte bien. On le voit jouer du piano dans la maison de la superstar de NBA. Des images avaient déjà circulé où on pouvait voir Bronny James dans les rues de Los Angeles avec son père.

Des nouvelles plus que rassurantes donc sur l'état de santé de Bronny James. Le fils de LBJ, considéré comme l'un des bons espoirs du basket américain en vue de la draft 2024, sort d'une dernière saison au lycée et devrait faire ses débuts à l'échelon universitaire (NCAA) avec l'USC cet automne si sa santé le lui permet. Les premières prévisions concernant la draft lui promettaient une place au premier tour. Pour rappel, le "King" souhaite jouer avec son fils sur les parquets de NBA.