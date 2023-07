NBA: le fils de LeBron James victime d'un arrêt cardiaque à l'entraînement

Bronny James, le fils de LeBron, a fait un arrêt cardiaque pendant un entraînement avec USC ce lundi a communiqué son club. Le jeune joueur de 18 ans a été amené à l'hôpital et se trouve désormais dans un état stable après être sorti des soins intensifs.

Dans un état stable

"Hier, lors d'un entraînement, Bronny James a été victime d'un arrêt cardiaque. Le personnel médical a pu traiter Bronny et l'emmener à l'hôpital. Il est maintenant dans un état stable et n'est plus en soins intensifs. Nous demandons le respect et l'intimité de la famille James et nous informerons les médias dès que nous aurons plus d'informations", écrit le porte-parole de la famille James.



"LeBron et Savannah souhaitent adresser publiquement leurs plus sincères remerciements aux équipes médicales et sportives de l'USC pour leur incroyable travail et leur dévouement à la sécurité de leurs athlètes."

LeBron veut jouer à ses côtés

Bronny James a été transporté d'urgence à l'hôpital après un appel au 911 à 9h26 lundi depuis le Galen Center, où l'USC s'entraîne. Le jeune joueur s'est récemment engagé avec les Trojans de l'Université de la Californie du Sud et les experts américains s'attendent à ce qu'il finisse en NBA.

Avant son pépin de santé, le fils de LeBron James figurait à chaque fois parmi les choix du premier tour lors des projections. Bronny James a été sélectionné par McDonald's lors de sa dernière saison au lycée et LeBron a exprimé son désir de jouer aux côtés de son fils dans la ligue.