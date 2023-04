Cyclisme: AG2R-Citröen devrait rouler avec des vélos de la marque de Décathlon en 2024

Les coureurs de la formation française AG2R-Citröen devraient rouler sur des vélos de la marque de Decathlon, Van Rysel, à partir de 2024, selon des informations de Ouest-France.



Decathlon va faire son retour dans les pelotons. Selon Ouest-France, la formation AG2R-Citroën va rouler avec des vélos Van Rysel, la collection de cycles de la marque nordiste d’équipements sportifs, à partir de 2024. L’équipe dirigée par Vincent Lavenu est équipée par les cycles BMC depuis 2021 et l’arrivée du Belge Greg van Avermaet (passé par l’équipe BMC entre 2011 et 2019 avant que celle-ci ne devienne CCC). Le nouveau partenariat pourrait d’ailleurs précipiter le départ du champion olympique 2016, en fin de contrat à la fin de l’année et désireux de courir au moins jusqu’en 2024.

Plus de 200 victoires dans les années 2000

Rien n’est encore officiel mais Decathlon pourrait ainsi faire son grand retour dans le cyclisme professionnel après avoir déjà équipé l’équipe AG2R il y a une vingtaine d’années (entre 2000 et 2006) avec 202 victoires au compteur sur cette période. Decathlon développe et met en vente depuis 2019 sa marque haut de gamme Van Rysel, bien connue des amateurs. Elle ambitionnait ouvertement de s’implanter au plus haut niveau du cyclisme mondial.

"La volonté c’est de revenir en World Tour en 2023 pour toute la panoplie corps de nos produits, du casque aux lunettes en passant par les textiles et les vélos, confiait Nicolas Pierron, président de Van Rysel, à l’été 2022 dans Ouest-France. Nos partenaires techniques nous permettent de faire des progrès car ce sont des machines à rouler, ils sont pointilleux, accélèrent le vieillissement des produits. Nous travaillons avec Cofidis pour le textile et nous avons des triathlètes professionnels qui nous font des retours."

En attendant l’officialisation de la nouvelle, Benoît Cosnefroy, Ben O’Connor ou Aurélien Paret-Peintre arborent les couleurs rouge et bleu sur leur monture en 2024. C’est sur l’une d’entre elles que Dorian Godon a remporté la Flèche Brabançonne, jeudi après des Flandriennes décevantes pour la formation française.