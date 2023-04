Paris-Roubaix: Van der Poel fait chuter Degenkolb, crevaison de Van Aert... récit d'une fin de course totalement folle

La 120e édition de Paris-Roubaix a été marquée par la terrible chute de John Degenkolb à 16 kilomètres de l'arrivée. Le coureur allemand a été poussé par Mathieu Van der Poel, qui tentait d'attaquer. Ce dernier a fini par triompher dans le vélodrome de Roubaix.

Comme la course féminine de la veille, les derniers kilomètres de la course hommes de Paris-Roubaix a été intense. Alors qu'il restait 16 kilomètres avant l'arrivée au Vélodrome, la course s'est sans doute jouée dans le secteur pavé n°4, celui du Carrefour de l'Arbre, l'un des plus difficiles du Monument.

Dans un groupe notamment composé de Filippo Ganna, Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, John Degenkolb a été piégé par les coureurs de la formation Alpecin-Deceuninck. À l'attaque dans la roue de Philipsen, Van der Poel s'est déporté sur la droite et a entraîné la chute du coureur allemand, mettant fin à ses espoirs de victoire finale. Cette chute de Degenkolb a finalement profité à Van Aert, qui s'est échappé en tête.

Une crevaison fatale pour Van Aert

Finalement rejoint par Van der Poel dans le Carrefour de l'Arbre, le Belge a tout perdu à 13 kilomètres de l'arrivée, avec une crevaison de la roue arrière. Il n'en fallait pas tant pour le petit-fils de Raymond Poulidor, qui s'est envolé vers la victoire finale. Le coureur de la formation Alpecin-Deceuninck s'offre son troisième Monument après le Tour des Flandres (2020, 2022) et Milan-San Remo il y a quelques semaines.

La journée est parfaite pour Alpecin-Deceuninck, puisque Jasper Philipsen a pris la deuxième place devant Wout Van Aert. Après sa chute, John Degenkolb s'est finalement classé 7e.