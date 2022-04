Cyclisme: Alaphilippe a donné des nouvelles rassurantes à sa famille après sa grosse chute

Julian Alaphilippe s'est montré plutôt rassurant sur son état de santé auprès de son cousin et entraîneur, Franck Alaphilippe. Sérieusement blessé dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège, le coureur souffre d'un pneumothorax et de plusieurs fractures.

Franck Alaphilippe, le cousin et entraîneur de Julian Alaphilippe, gravement accidenté sur Liège-Bastogne-Liège, n’était pas du déplacement avec le reste de l’équipe Quick-Step. C’est donc à distance qu’il a recueilli auprès du champion du monde les premières informations relatives à son état de santé. Et elles sont plutôt rassurantes. Pris dans une vague de chutes au sein d’un groupe de coureurs lancé à vive allure, Julian Alaphilippe a été retrouvé gisant sur le bas-côté, le poumon perforé et les côtes cassées. Il a été rapidement pris en charge , puis conduit à l’hôpital dans un sale état.

Alaphilippe doit subir de nouvelles analyses

"Il allait comme un accidenté, il avait encore super mal, mais il n'était pas du tout abattu, raconte Franck Alaphilippe à L'Equipe. Il a sorti une ou deux bêtises comme il a l'habitude de le faire, j'étais content de voir qu'il avait déjà retrouvé son côté blagueur. Après, il est gravement blessé, c'est clair, et il est dégoûté. Il m'a dit : 'À 50 centimètres près, j'évite l'arbre, peut-être même que je peux remonter sur le vélo et reprendre la course.' Il a eu beaucoup de malchance. Ce sont ces mots : 'Il fallait que je tape cet arbre…'" Julian Alaphilippe vit une année difficile marquée par des chutes à répétition.

La suite de sa saison est incertaine, avec une hypothèque sur le Tour de France dont le départ sera donné le 1er juillet à Copenhague. Julian Alaphilippe attend d’être fixé sur ses délais de récupération et doit savoir laquelle des trois blessures nécessitera le plus long délai de convalescence. Selon L'Equipe, le Français subira de nouvelles analyses mardi et reste donc hospitalisé pour le moment.