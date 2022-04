Cyclisme: Bardet a craint "une paraplégie" pour Alaphilippe après sa chute

Dans une interview accordée au quotidien L’Equipe après une épouvantable chute collective sur Liège-Bastogne-Liège, Romain Bardet dit avoir "craint le pire" pour Julian Alaphilippe.

Romain Bardet est apparu livide face aux journalistes dimanche dernier, bouleversé par le drame qu’il venait d’éviter en portant secours à Julian Alaphilippe, pris comme lui dans une chute massive et traumatisante dans Liège-Bastogne-Liège. "En fait, ce qui me fait penser que ça a été vraiment traumatisant d'un point de vue émotionnel, c'est que je ne me souviens de rien, a confié le coureur français à L’Equipe. Je ne sais même pas si je suis tombé ou pas. Je sais que j'étais dans la roue de Tom Pidcock et de Jérémy Cabot, j'essayais de garder une petite marge de sécurité sur eux, j'ai senti la vague arriver. J'ai eu le temps de mettre un coup de frein, de me dire que ça y est, ma saison était terminée, et à partir de là, je ne me rappelle plus de rien."

Bardet évoque son immense détresse en plein cauchemar

Ce dont il se souvient en revanche, c’est qu’il a vu Julian Alaphilippe gisant dans le fossé, en détresse respiratoire. "Je vois Julian, je vois qu'il est vraiment mal, décrit Romain Bardet. Il arrive à peine à respirer, il est incapable de parler, incapable de bouger. Et là, j'ai un flash qui me donne l'impression d'être le seul à voir qu'il est là, qu'il souffre et que la course continue sans y prêter attention. Les motos repartent, les voitures aussi et je suis là, dans le fossé, je hurle seul dans le vide et personne ne m'entend. C'est une immense détresse. J'avais l'impression qu'il allait rester là, tout seul, pour toujours."

Romain Bardet a craint le pire pour son ami, évacué par ambulance: "Quand j'ai abandonné la course après lui avoir porté secours, je ne voulais qu'une chose : savoir comment il allait. J'ai eu peur qu'il ait une vertèbre touchée, une paraplégie. J'ai vraiment craint le pire." "J’ai essayé surtout de ne pas le tuer, nous confiait déjà Romain Bardet dimanche dernier. J’ai essayé d’appeler du monde, les voitures étaient bloquées, ça a mis une éternité, raconte-t-il. Ce n’était que 4-5 minutes, mais c’était vraiment choquant comme scène".

La nature des blessures dont a été victime le champion du monde Julian Alaphilippe l'oblige à reconsidérer complètement sa saison. Pneumothorax, omoplate fracturée, deux côtes cassées: le bilan de la chute, qui a jeté à terre une partie du peloton à 60 kilomètres de l'arrivée, s'avère lourd.