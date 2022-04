Cyclisme: Alaphilippe garde le moral après sa chute mais sa participation au Tour de France en suspens

Au lendemain de sa très lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe n'est toujours pas fixé sur la suite de sa saison. Les examens pratiqués ce lundi devraient amener de nouveaux éléments dans les heures et les jours à venir sur la durée de son indisponibilité.

Les images dimanche de Julian Alaphilippe dans un fossé sous son vélo après une chute collective à 60km environ de l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège avaient de quoi impressionner et inquiéter pour la suite de la saison du Français. Au lendemain de cet accident, le double champion du monde est toujours dans le flou.

Très ému après la course, Romain Bardet, également pris dans l'accident et qui a été le premier à s'enquérir de l'état de santé de son compatriote a raconté à RMC que cette chute était survenue à environ 80 km/h dans une partie descendante sur une route pas en très bon état. Le champion du monde lui a alors dit : "Je ne peux pas bouger, je ne peux pas bouger." Le coureur de DSM a également affirmé avoir "eu très peur" pour son compatriote.

Des examens plus poussés ce lundi

Car sur le coup Julian Alaphilippe a percuté de plein fouet un arbre sur le bord de la route et a été en détresse respiratoire de longues secondes même s'il est resté conscient avant d'être évacué en ambulance vers un hôpital. Les premiers examens ont fait état de deux côtes et une omoplate cassées, ainsi que d'un pneumothorax, autrement dit la perforation d'un poumon liée à la violence du choc.

Julian Alaphilippe passait aujourd'hui des examens plus poussés à l'hôpital d'Herentals, où travaille notamment l'un des médecins de son équipe Quick-Step Alpha Vinyl. En lien permanent avec son entourage, il a pu discuter avec des proches ce matin. Selon l'un d'entre eux, il n'était pas abattu, même s'il souffrait encore terriblement de douleurs liées au choc de la veille.

Selon ce même proche, Julian Alaphilippe placé en milieu de peloton au moment de l'impressionnante chute collective aurait heurté un coureur devant lui qui était déjà au sol avant d'être propulsé en contrebas dans le fossé.

Impossible de prédire la suite de sa saison

Si dans le clan Alaphilippe on reste plutôt optimiste et surtout soulagé de voir l'état de santé du coureur ne pas être plus gravement affecté, on refuse pour l'instant de se projeter vers la suite de la saison. La participation de Julian Alaphilippe au stage en altitude de son équipe Quick Step en Sierra Nevada au mois de mai semble compromise, mais en l'état des diagnostics médicaux il est impossible de prédire quelle sera la suite de sa saison.

Julian Alaphilippe garde le moral et ne laisse transparaître aucune inquiétude auprès de son entourage sur son éventuelle participation au Tour de France dont le départ sera donné dans un peu plus de deux mois au Danemark. Pour l'instant, il n'en parle tout simplement pas.

Les examens pratiqués aujourd'hui devraient amener de nouveaux éléments dans les heures et les jours à venir sur la durée de son indisponibilité. Si Julian Alaphilippe dispose de qualités de récupération au-dessus de la moyenne, il lui faudra malgré tout du temps pour revenir à son meilleur niveau.

Tout dépendra de la nature des fractures

L'une des grandes questions selon plusieurs médecins d'équipes cyclistes contactés par RMC est de savoir notamment si les fractures dont souffre Julian Alaphilippe s'accompagnent de déplacement osseux. Ce qui serait alors problématique. Dans le cas inverse, celui de simples traits de fractures, ça se répare tout seul et assez rapidement en quelques semaines.

Selon ces mêmes médecins Julian Alaphilippe pourrait en avoir pour plusieurs semaines avant de pouvoir reprendre un entraînement digne de ce nom pour un cycliste professionnel. Selon l'usage, on estime qu'en telle situation, à partir du moment où un sportif reprend l'entraînement, il doit multiplier par deux (voire trois pour certains) son temps d'arrêt pour retrouver son niveau de forme optimal.

Dans ces circonstances, il est fort probable, si Julian Alaphilippe s'alignait sur le Tour de France, qu'il ne soit pas à 100% de ses capacités, du moins sur la première partie de la course. La réalité de cette participation reste en l'état suspendue aux résultats des examens en cours, dont les résultats seront connus prochainement.