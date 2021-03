Cyclisme: Alaphilippe décroche sa première victoire en 2021 sur Tirreno-Adriatico

Julian Alaphilippe a décroché ce jeudi sa première victoire de la saison en remportant la deuxième étape de Tirreno-Adriatico. Devant Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, et Tadej Pogacar, s'il vous plait.

Le compteur est débloqué. Plusieurs fois bien classé, mais jamais vainqueur, Julian Alaphilippe a enfin levé les bras sur une ligne d'arrivée cette année. Engagé sur Tirreno-Adriatico, avec son beau maillot de champion du monde, le Français a remporté ce jeudi la deuxième étape entre Camaiore et Chiusdino.

Présent aux avant-postes, le coureur de la Deuninck-Quick Step a fait parler son punch dans les derniers hectomètres pour avaler son équipier Joao Almeida et s'imposer devant Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, et Tadej Pogacar, autant dire la crème de la crème, ce qui rend son succès encore plus prestigieux.

En forme à quelques jours de Milan-San Remo

"Je n'ai pas vraiment hésité, c'était une situation parfaite pour nous avec Almeida, a réagi Alaphilippe à chaud. J'étais concentré sur ce qui se passait autour de moi. C'est toujours un sentiment spécial de gagner, cette victoire fait beaucoup de bien."

Depuis le début de la saison, Alaphilippe avait pris la 2e place du général du Tour de la Provence (en terminant 3e de la 3e étape), et la 2e place des Strade Bianche, seulement battu par Van der Poel. Cette fois, il était le plus fort. De bon augure à quelques jours de Milan-San Remo (20 mars), le premier "Monument" de l'année 2021.