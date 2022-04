Liège-Bastogne-Liège: "Il ne pouvait plus bouger", le témoignage glaçant de Bardet sur la terrible chute d'Alaphilippe

Premier spectateur de la chute de Julian Alaphilippe sur Liège-Bastogne-Liège, Romain Bardet s’est montré particulièrement choqué au moment de revenir sur l’incident de course. Il reconnaît avoir eu très peur pour son compatriote, à qui il a demandé des nouvelles.

"On ne fait du vélo pour vivre ça. Il y avait des mecs partout par terre, ce n’était plus une course". Romain Bardet a assisté à une véritable scène de chaos ce dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège, au moment de la chute collective à 60 kilomètres de l’arrivée qui a vu Julian Alaphilippe quitter la course en ambulance.

"J’ai eu très peur pour Julian, confie le coureur DSM près de son bus à Liège au micro de RMC, avant de raconter ce qu’il s’est passé précisément pour le double champion du monde. Je suis tombé de son côté, je l’ai vu trois mètres en contrebas. Il m’a dit ‘je ne peux pas bouger, je ne peux pas bouger'. Personne n’arrivait. Ça a duré une éternité, j’avais vraiment peur. Il ne pouvait plus bouger. C’est vraiment des scènes qu’on ne veut pas voir en vélo".

"J'ai essayé surtout de ne pas le tuer"

À ce moment-là, Bardet semblait pouvoir reprendre la course et perdre un minimum de temps sur le peloton mais il a décidé de venir au secours de Julian Alaphilippe, quitte à faire une croix sur ses espoirs de victoire. "J’ai essayé surtout de ne pas le tuer. J’ai essayé d’appeler du monde, les voitures étaient bloquées, ça a mis une éternité, raconte-t-il. Ce n’était que 4-5 minutes, mais c’était vraiment choquant comme scène".

S’il est reparti, contrairement au coureur de la Wolfpack, Romain Bardet n’a finalement pas terminé la course, visiblement choqué par la scène à laquelle il a assisté. "C’est tombé juste devant moi, deux mecs se sont accrochés, personne n’a voulu freiner, ajoute-t-il. On était à 80 à l’heure et quand on tombe à 80 à l’heure, personne ne s’arrête…"

"La dernière fois que j’ai eu cette sensation là c’était sur le Tour de France quand William Bonnet était tombé, conclut-il. C’était la même scène. Je suis encore sous l’émotion, excusez-moi". En 2015, le coureur de la FDJ avait chuté à pleine vitesse sur la troisième étape de la Grande Boucle, non loin de là, entre Anvers et Huy. Bonnet avait finalement été victime d’une fracture à une vertèbre cervicale et un traumatisme, ce qui l’avait contraint à se faire poser une plaque en titane dans le cou.

L’émotion de Bardet est d’autant plus grande qu’il semble avoir noué une certaine relation avec le double champion du monde, notamment lors du Mondial à Innsbruck en 2018. Ce jour-là, les deux hommes étaients présent dans le final, en compagnie de Pinot et Valverde, futur sacré. Alaphilippe avait réalisé un énorme travail pour Bardet, qui avait terminé en argent et n'avait pas manqué de saluer son aide. Ce dimanche, il n'a sans doute pas oublié le dévouement passé de son ex-coéquipier, au moment de lui porter secours sur la route de Liège.