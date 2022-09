Cyclisme: Cosnefroy sera bien présent aux championnats du monde

Benoît Cosnefroy fait bien partie de l'équipe de France de cyclisme qui dispute les championnats du monde à Wollongong, en Australie. Une petite surprise puisque le coureur d'AG2R-Citroën avait initialement annoncé qu'il renonçait à la sélection.

Alors qu’il avait fait part très tôt dans l’été de son souhait de ne pas faire le déplacement en Australie pour ses championnats du monde, Benoit Cosnefroy a finalement été convaincu par le staff de la Fédération Française de cyclisme. Il est sur le point de rejoindre le reste de la sélection à Wollongong, sur la côte est australienne. Ils auraient pris l’avion dimanche soir direction Sydney, selon une information de L’Équipe, que RMC Sport confirme ce lundi matin.

En très grande forme

Vu l’état de forme actuelle du Normand, difficile d’imaginer que le sélectionneur Thomas Voeckler ne place pas en lui d’importants espoirs pour la course en ligne qui aura lieu dimanche. Pour rappel Benoit Cosnefroy, en grande forme en cette fin de saison vient de remporter une course au format similaire au Canada, le Grand prix de Québec, en battant notamment Matthews, Girmay et Van Aert. Il pourrait ainsi remplacer l'un des deux coureurs de l'épreuve contre-la-montre courue ce dimanche, Bruno Armirail (10e) ou Rémi Cavagna (11e), également prévus initialement pour l'épreuve en ligne.

On en saura probablement plus jeudi lors d’un point presse organisé avec le sélectionneur et les coureurs, mais la thèse d’un hydre à trois têtes avec Julian Alaphilippe, Benoît Cosnefroy et Romain Bardet prend une certaine épaisseur ce matin.