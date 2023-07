Cyclisme: Démare quitte Groupama-FDJ pour rejoindre Arkéa-Samsic

Arnaud Démare rejoindra Arkéa-Samsic ce mardi, avant même la fin de la saison, d'après Le Parisien. Le sprinteur français était annoncé sur le départ de Groupama-FDJ, avec qui l'aventure entamée en 2011 s'est mal terminée.

Annoncée depuis plusieurs semaines, la fin de l'histoire entre Groupama-FDJ et Arnaud Démare est finalement arrivée encore plus tôt que prévue. Le sprinteur français rejoindra ce mardi Arkéa-Samsic, avant même la fin de la saison et dès l'ouverture de la fenêtre des transferts, d'après les informations du Parisien. Il aura passé douze ans dans l'équipe de Marc Madiot, avec qui la relation s'était tendue ces derniers temps.

En fin de contrat à la fin de l'année, le sprinteur français n'avait pas été sélectionné sur le dernier Tour de France, son manager ayant préféré tout miser sur David Gaudu et son classement général. Une situation qui avait mis "en colère" et "écoeuré" le Picard, pris de court par une nouvelle annoncée seulement deux semaines avant le Tour. De quoi précipiter son départ.

93 victoires avec FDJ

"Il me déteste probablement et c’est normal. J’espère que le temps effacera tout cela pour plus tard, avait de son côté concédé Madiot en marge de la Grande Boucle. Il est encore dans sa colère et une forme de deuil vis-à-vis de l’équipe." Démare avait fait ses débuts en professionnel chez Groupama-FDJ, offrant à l'équipe pas moins de 93 victoires, dont deux étapes du Tour, huit du Giro et un Milan-San Remo en 2016.

Son départ pour Arkéa-Samsic, qui possède aussi le statut d'UCI WorldTeam, va lui permettre de participer aux dernières courses de l'année sous ses nouvelles couleurs. Il devrait notamment être le favori de Paris-Tours, en octobre, dont il a remporté les deux dernières éditions. Démare ne devrait d'ailleurs probablement pas partir par seul pour l'écurie bretonne. Selon Le Télégramme, ses deux lanceurs actuels pour les sprints chez Groupama, Miles Scotson et Ignatas Konovalovas, sont aussi sur les tablettes de l'écurie bretonne.